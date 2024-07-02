Milli futbolcu Can Uzun, Eintracht Frankfurt'a transfer oldu!

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Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, milli futbolcu Can Uzun'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Can Uzun wird ein Adlerträger 🦅



Der 18-jährige Stürmer wechselt zur neuen Saison vom 1. FC Nürnberg zu Eintracht Frankfurt, wo er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029 unterzeichnet hat.



Zur Meldung ⤵️#SGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) July 2, 2024

Kulüpten yapılan açıklamada 18 yaşındaki oyuncu ile 2029'a kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi. Frankfurt, Can için Nürnberg'e 11 milyon euro bonservis ödeyecek.

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Can Uzun, "Eintracht Frankfurt benim için ve gelişimim için mükemmel bir istasyon. Bu yeni mücadeleyi gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum ve kendimi Frankfurt taraftarlarına tanıtmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Eintracht Frankfurt Sportif Direktörü Markus Krösche ise, Can'ın Frankfurt ekibine katılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Can Uzun, Almanya'nın en büyük yeteneklerinden biri. Avrupa'nın her yerinden gelen ilgi çekici tekliflere rağmen bizi tercih etmesinden dolayı mutluyuz. Yaşına göre olağanüstü yetenekleri var. Can'a net planımızı gösterdik ve onu ikna ettik. Onu mümkün olan en iyi şekilde geliştirmek istiyoruz ve bu sezondan itibaren bizim için gol aramasından memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu. 32 MAÇTA 19 GOL Geçen sezon Nürnberg formasıyla Bundesliga 2'de 30 maça çıkan Can Uzun, 16 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Genç futbolcu, Almanya Kupası'nda oynadığı 2 karşılaşmada da 3 gol ve 1 asiste imza attı.