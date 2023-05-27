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Milli elektrikli tren yolculu seferlerine bugün başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, milli trenin yolcu alımına bugün başlayacağını bildirdi. Bakan Karaismailoğlu, "Adapazarı-Gebze güzergahında günde 5 sefer yapacak milli elektrikli tren, günde yaklaşık 500 kilometre yol kat edecek" dedi

Giriş: 27.05.2023 - 11:53 | Güncelleme: ABONE OL
Milli elektrikli tren yolculu seferlerine bugün başlıyor
AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, milli tren setinin bugün saat 20.10'da ilk kez Adapazarı'ndan yolcu taşımaya başlayacağını ifade etti.

Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) tarafından üretilen yerli ve milli tren setinin 27 Nisan'da gerçekleştirilen törenle TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğüne teslim edildiğini anımsattı.

Milli trenin, yolculu seferine bugün saat 20.10'da Ada Ekspresi ile Adapazarı'ndan başlayacağını bildiren Karaismailoğlu, "Adapazarı ile Gebze güzergahında sefer yapacak milli tren, 11 durakta hizmet verecek. Adapazarı-Gebze güzergahında günde 5 sefer yapacak milli elektrikli tren, günde yaklaşık 500 kilometre yol kat edecek." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, milli elektrikli trenin bu hatta konforuyla fark yaratacağına işaret ederek, trende çay, kahve ve soğuk meşrubat satışı yapılacağını bildirdi.

Tasarımından üretimine kadar yerli ve milli imkanların kullanıldığı milli elektrikli tren setinin 160 kilometre işletme hızına sahip olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"İşletme ihtiyaçlarına göre bölgesel veya şehirlerarası trenlerde kullanılmak üzere 3'lü, 4'lü, 5'li ve 6'lı araç üretilebiliyor ve 5'li araçlı konfigürasyonunda 324 yolcu kapasitesi bulunuyor. Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde çalışabilmesi için gerekli olan TSI sertifikasına sahip olan setlerde yolcu konforu ön plana alınarak üretildi."

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