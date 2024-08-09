Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'ten sosyal medya engelleme açıklaması

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Geçtiğimiz haftadan bu yana sosyal medya ve dijital ortamda yaşanan erişim kısıtları gündemi geniş çaplı şekilde meşgul ediyor. Önce sosyal medya uygulaması Instagram'ın engellenmesi ardından gençlerin sıkça oynadığı bir mobil oyun olan Roblox'un engellenmesi tartışmaları daha da alevlendirdi.

Bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den de bir açıklama geldi.

"ÇOCUKLARIMIZIN DİJİTAL TEHLİKELERDEN KORUNMASI"

Bakan Tekin yaptığı açıklamada, "Bakanlık olarak, çocuklarımızın dijital dünyada karşılaşabilecekleri tehlikelerden korunması ve dijital bağımlılığın önüne geçilmesi için çeşitli önlemler almaktayız. Özellikle Instagram ve Roblox gibi popüler platformlar, çocuklarımızın dijital bağımlılığa sürüklenmesine ve dijital faşizm olarak adlandırabileceğimiz kontrolsüz içeriklerle karşılaşmasına neden olabilmektedir. Hiç kuşku yok ki, dijital medya platformlarının evrensel hukuka, iç hukuka ve geleceğe dair sorumluluklarımıza saygı duyması elzemdir" ifadelerini kullandı.