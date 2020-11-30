Bakan Selçuk: Her gün 2.5 milyon canlı ders yapıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Her gün 2.5 milyon canlı ders yapıyoruz - Haberler

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Selçuk, Twitter hesabından, Covid-19 önlemleri kapsamında yürütülen uzaktan eğitimle ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Ziya Selçuk, "Her gün 2,5 milyon canlı ders yapıyoruz. Bu, ayda 50 milyonu aşan ders demek. Bu, ekranlar ayda 50 milyondan fazla açılıyor demek. Şimdi, sınıf kapılarının aynı sayılarda açıldığını hayal edin. Okulun hayatımızda ne kadar müthiş bir yeri olduğunu daha iyi görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.