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        Haberler Spor Diğer Atletizm Milli atlet Sultan Haydar, olimpiyat kotası aldı - Diğer Haberleri

        Milli atlet Sultan Haydar, olimpiyat kotası aldı

        Milli atlet Sultan Haydar, İspanya'da düzenlenen Valencia Maratonu'nda elde ettiği dereceyle 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotası aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 16:16 Güncelleme: 03.12.2023 - 16:16
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        Sultan Haydar, olimpiyat kotası aldı
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        Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyona milli atletler Sultan Haydar ve Meryem Erdoğan katıldı.

        Sultan Haydar, 2.21.27'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak yarışı 6. tamamladı ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı kazandı.

        Meryem Erdoğan ise 2.27.57'lik derecesiyle yarışı 40. tamamladı.

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