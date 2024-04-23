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        Haberler Spor Diğer Milli atıcı Oğuzhan Tüzün, Paris 2024 kotası aldı - Diğer Haberleri

        Milli atıcı Oğuzhan Tüzün, Paris 2024 kotası aldı

        Milli atıcı Oğuzhan Tüzün, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 18:03 Güncelleme: 23.04.2024 - 18:03
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        Oğuzhan Tüzün, Paris 2024 kotası aldı
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        Milli atıcı Oğuzhan Tüzün, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

        Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen ISSF Plak Atışları Final Olimpiyat Elemeleri Şampiyonası'nda trap erkekler kategorisinde mücadele eden Oğuzhan Tüzün, 122 puanla final müsabakasına çıkmaya hak kazandı.

        Oğuzhan, finalde attığı 35 puanla hem bronz madalyanın hem de Paris 2024 kotasının sahibi oldu.

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