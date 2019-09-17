17 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybeden Fenerbahçe'de milli maç arası kabusu sürüyor. Liderlik parolasıyla çıktığı deplasmandan mağlubiyetle ayrılan ve liderin 5 puan gerisine düşen sarı-lacivertli ekip, bir milli maç arasından daha galibiyet alamadan ayrıldı. 11-14 Ekim 2018'de oynanan milli maçların ardından ligde Demir Grup Sivasspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, rakibiyle 0-0 berabere kaldı. 17-20 Kasım 2018'de oynanan maçların ardından lige Trabzonspor deplasmanıyla dönen sarı-lacivertli ekip, sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrılırken, 20-27 Mart 2019'daki aradan sonra Ankara deplasmanında Ankaragücü ile 1-1'lik beraberle kalarak bir kayıp daha yaşamıştı. Sarı-lacivertli ekip son olarak Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybetti.
SON DÖRT MİLLİ MAÇ ARASINDAN SONRA DEPLASMAN
Sarı-lacivertli ekibin bu kötü serisinde dikkat çeken bir detay daha ortaya çıktı. Fenerbahçe, son dört milli maç arasından sonra ligde oynadığı karşılaşmaların tamamında deplasmanda mücadele etti. Aynı dönemde Galatasaray ve Trabzonspor bütün maçlarını iç sahada oynarken, Beşiktaş da Fenerbahçe gibi tüm maçlarını deplasmanda oynadı.
MİLLİ MAÇ ARASINDAN EN KARLI ÇIKAN TAKIMLAR GALATASARAY VE TRABZONSPOR
Milli maç aralarından en karlı çıkan takımlar ise Galatasaray ve Trabzonspor oldu. Son dört milli maç arası baz alındığında bütün maçlarını iç sahada oynayan iki ekip, 2 galibiyet 2 beraberlik alarak 8 puan ile bu dönemi geçmiş oldu.
MİLLİ MAÇ ARASI SONRASINDA PUAN DURUMU:
Galatasaray: 2 galibiyet - 2 beraberlik / 8 Puan
Trabzonspor: 2 galibiyet - 2 beraberlik / 8 puan
Beşiktaş : 2 galibiyet / 2 mağlubiyet / 6 puan
Fenerbahçe: 2 beraberlik / 2 mağlubiyet / 2 puan
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