Milli ara ne zaman başlıyor? 2023 Kasım A Milli takım maç tarihleri takvimi
Süper Lig'de heyecan devam ederken milli ara için de artık çok kısa bir süre kaldı. Euro 2024 Elemeleri D Grubu'nda yer ala A Milli Futbol Takımımız, grubundaki son maçında Galler karşısına çıkacak. Rakibinden puan alması halinde şampiyonaya lider olarak katılacak millilerimizin, söz konusu maçının tarihi ve milli araya dair bilgileri bir araya getirdik. İşte, "Milli ara ne zaman başlıyor?" sorusunun yanıtı...
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Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçlarının sona ermesinin ardından milli ara başlayacak. Milli maç arası yaklaşık 2 hafta sürecek. Maç takvimine göre A Milli Takımımız elemelerdeki son maçına Galler ile çıkacak. Peki, milli ara ne zaman başlıyor? İşte, A Milli takım maç tarihleri takvimi
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MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süper Lig 12. hafta mücadeleleri 10-12 Kasım tarihleri arasında oynanacak. 13 Kasım sonrası da milli ara başlayacak. Süper Lig'de Milli ara ise 25 Kasım'da yeni haftanın başlamasıyla sona erecek.
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MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ
A Milli Takımımız 18 Kasım tarihinde Almanya ile hazırlık mücadelesine çıkacak. Almanya-Türkiye maçı 22.45'de başlayacak ve karşılaşma Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki son maçında Galler'e konuk olacak. A Milli Takım'ın Galler'le deplasmanda 21 Kasım'da karşılaşacak. Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak mücadele 22.45'te başlayacak.