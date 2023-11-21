Milli ara Beşiktaş'a yaradı
Milli maçlar için lige verilen ara Beşiktaş'a iyi geldi. Siyah beyazlılarda, sakatlığı bulunan birçok ismin tedavisi tamamlandı
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Beşiktaş, Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlılara lige verilen ara iyi geldi. Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan birçok futbolcu Samsun deplasmanına yetişecek. Siyah beyazlılar, Rams Başakşehir maçına 2 golcüsünden yoksun çıkmıştı.
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Cenk Tosun ve Aboubakar’ın tedavileri milli arada tamamlandı. 2 tecrübeli oyuncunun da Yılport Samsunspor maçı kadrosunda yer alması bekleniyor.
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Sezon başından bu yana savunmada sıkıntı yaşayan Beşiktaş, Samsun deplasmanına stoper konusunda sorunsuz çıkacak.
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Siyah beyazlılarda; Eric Bailly, Daniel Amartey ve Omar Colley sakatlık sürecini geride bıraktı. 3 futbolcunun da maç kadrosunda olacağı öğrenildi.
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Rams Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Ghezzal’ın ise tedavisi devam ediyor. Cezayirli futbolcunun, Yılport Samsunspor'a karşı görev yapmasının zor olduğu ifade edildi.