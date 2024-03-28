Milletvekilleri kaç yılda emekli olur?

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Ülkemizin siyaset dünyasında TBMM’de 600 kişilik bir Milletvekili grubu vardır. Bu kişilerin yaptığı iş ve sorumluluklar oldukça fazladır. Sosyal hakları, maaşları ve yetkileri oldukça geniş olan bu kişiler hakkında en fazla merak edilen, ne zaman ve nasıl emekli olacaklarıdır. Peki Milletvekili emeklilik yaşı kaç? Milletvekillerinin emeklilik durumuyla ilgili tüm merak edilenleri bu yazıda bulabilirsiniz…

MİLLETVEKİLİ KİME DENİR?

Milletvekili kavramı, demokraside en önemli yaşı taşlarından biridir. Bir parlamentoda oy veren kişileri temsil eden Milletvekili halk tarafından yani vatandaş tarafından belirlenir. Bu seçilen kişinin halkı temsil etmesi ve halk için çalışması beklenmektedir. Vekiller, bağımsız olarak çalıştıkları gibi siyasi partiler için de çalışan kişilerdir. Milletvekillerine “Parlamenter” ve “Mebus” da denir.

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Ülkemizde Milletvekilleri son derece saygın bir iş yapar. Ülkemizde birçok kişi Milletvekili olmak ister ve her seçim döneminde bunun için özenle çalışır. Özellikle Türkiye’de siyaset dendiğinde akla vekiller gelir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM)’de de birçok Milletvekili bulunur.

MİLLETVEKİLİ EMEKLİLİK YAŞI KAÇ?

Milletvekillerinin yaptığı iş ve sorumluluklar oldukça fazladır. Ancak bu kişilerin elde ettiği avantajlar da vardır. Bunlardan biri de emekli olma yaşıdır. Ülkemizde yediden yetmişe birçok kişi emeklilik yaşını ve haklarını merak eder. Milletvekillerinin emekli olabilmesi için bazı şartlar vardır. Bir milletvekilinin emekliye ayrılabilmesi için 2 yıl aktif şekilde vekil olmadı gerekir. Bu iki yıl sonunda emekliye ayrılabilir. Milletvekili olarak seçilen bir kişi, sanılanın aksine seçildiği gün emekli olma hakkı kazanmaz.

Milletvekilleri, yapılan seçim sonucunda kazandıysa göreve başlar ve o günden sonra 2 yıl boyunca görevine devam eder. Vekillikten uzaklaştırılma ve ayrılma gibi durumlar gerçekleştiğinde ise emekli olma şansını kaybetmektedir. Buradaki 2 yıl çalışma şartının neden uyguladığını soranlar da vardır.

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MİLLETVEKİLİ EMEKLİ OLMADAN ÖNCE NEDEN 2 YIL ÇALIŞIR? Ülkemizde Milletvekillerinin emekli olmadan önce neden 2 yıl boyunca aktif görev yaptığı merak konusudur. Esasında bu uygulama doğacak haksızlıkların önüne geçmek için yapılır. 25 yıl zorunlu hizmet süresini başka bir alanda yapmış olan bir vekil doğrudan emekli olabilir. Ancak 2 yıl çalışma zorunluluğuna sahip olan bir kişinin emeklilik öncesi bu süreyi doldurması gerekir. Neticede vekillerin emekli olabilmesi için eski sistemde 4, şimdiki sistemde 5 yılda bir seçilen bu kişilerin görev süresinin en azından yarısını doldurması şartı vardır. MİLLETVEKİLİ EMEKLİ OLMA ŞARTLARI NELER? Milletvekili emekli olma şartları vardır. Vekil mesleğini icra eden bir kişinin emekli olabilmesi için; REKLAM 65 yaşını doldurmuş olması,

25 yıllık hizmet süresini doldurması,

2 yıl Milletvekilliği görevini yerine getirmiş olması gerekir. Bilhassa 2 yıl zorunlu hizmet süresini doldurmayan vekiller emekli olamaz.

EMEKLİLİK, GÖREVE BAŞLADIKTAN SONRA MI BAŞLIYOR? Türkiye’de Milletvekili olduktan sonra hemen emekli olunacağı gibi yanlış bir bilgi oluşmuş durumda. Ancak bir kişi vekil olduktan sonra emekli olamaz. 2 yıl hizmet yaptıktan sonra da kişinin emekli olabilmesi için bazı şartlar bulunur. Bunlardan biri de o kişinin 65 yaşında olmasıdır. Vekil olan bir kişinin emekli olabilmek için kendisinden istenen tüm koşulları karşılaması beklenir. MİLLETVEKİLLERİ NASIL EMEKLİ OLUR? TBMM bünyesinde Milletvekilliği yapan bir kişinin nasıl emekli olacağı da merak konusudur. 5510 Sayılı Kanun 43. Maddesinde açıklandığı gibi bir kişinin bu görevden emekli olabilmesi için Başbakanlık Müsteşarı’na endeksli prim ödemesi şartı aranır. Bunun yanı sıra kanunun 28. Maddesinde bahsedildiği üzere ilgili kişilerin yaş şartını da karşılaması beklenir. Vekil olan birinin emeklilik yaşı 65’tir. REKLAM Milletvekillerinin emekli olma şartları da devlet memurlarınınkiyle benzerdir. Fakat Milletvekillerinin emeklilikte yıpranma gibi bir hakkı vardır. Yani bir kişi Milletvekili olduğunda zorunlu çalışma süresi olan 2 yıldan gün düşebilir. Neticede vekillerin yıpranma payı 4 yıldır. NASIL MİLLETVEKİLİ OLUNUR? Milletvekili olabilmek için seçilme yeterliliği olmalıdır. Bu, Türkiye’de Anayasa ve Milletvekili Seçimi Kanunu ile düzenlenmiştir. İşte bunun için gereken şartlar; 18 yaşını doldurmuş olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Hür olmak,

Herhangi bir kamu görevinden yasaklı hâlde olmamak,

1 seneden daha uzun bir süre hapis cezası almamış olmak,

Erkek adayların askerlik görevini başarı ile tamamlamış olması,

Hiçbir ideolojik gösterilere katılmamış olmak,

Eğitimde en az ilkokul diplomasına sahip olmak,

Yüz kızartıcı bir suç işlememiş olmak.

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