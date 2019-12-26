Milletvekili maaşı, bugün belirlenen 2020 asgari ücretinin ardından sosyal medyanın gündeminde. Milletvekili maaşı en sonra 2019 Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan zamla birlikte zamlanmıştı.

MİLLETVEKİLİ MAAŞI NE KADAR?

Kanunla belirlenen milletvekili maaşları statü olarak en yüksek seviyede devlet memuru kategorisine dahil edilmektedir. Bu kapsamda T.C. Başbakanlık Müsteşarı ile aynı düzeyde maaş alan milletvekillerinin Ocak, Nisan, Haziran, Temmuz, Ekim ve Aralık aylarında birer aylık ikramiye de verilmektedir.

Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen milletvekili maaşları 2019 yılı için 22 bin 200 TL olarak güncellenmiştir.

EMEKLİ MİLLETVEKİLİ MAAŞLARI NE KADAR?

Buna ek olarak emekli milletvekillerinin ne kadar maaş alacağı da belli olmuştur. Emekli milletvekillerinin maaşı da 13 bin 410 TL olarak belirlenmiştir.