Millet İttifakı liderlerinden oy sayım sürecine ilişkin açıklamalar

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Millet İttifakı'nı oluşturan partilerden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

BABACAN: TÜM KADROLARIMIZLA BERABER SAHADAYIZ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan paylaşımında, "Millet iradesinin net şekilde sonuçlara yansıması için tüm kadrolarımızla beraber sahadayız. Sandık başındaki arkadaşlarım: Son ana dek sandıkları terk etmeyin, hep beraber büyük bir demokrasi hikayesi yazıyoruz. İlgili kurumlara da sesleniyorum: Vatandaşlarımızın doğru haber alma hakkını geciktirmeyin" ifadesini kullandı.

DAVUTOĞLU: MİLLETİN OYUNA SAHİP ÇIKIN

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Demokratik olgunluk içinde geçen seçimin sonucunu hiç kimse manipülasyonlarla, algı oyunlarıyla değiştiremez. Milletin oyuna sahip çıkın" dedi.

Davutoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Demokratik olgunluk içinde geçen seçimin sonucunu hiç kimse manipülasyonlarla, algı oyunlarıyla değiştiremez. Seçimin kesin sonucu ıslak imzalı tutanakların işlenmesiyle Yüksek Seçim Kurulu verileriyle ortaya çıkacak. Tüm kardeşlerimize sesleniyorum: Sandığımıza sahip çıkın, milletin oyuna sahip çıkın. Kazanacağız" dedi.

KARAMOLLAOĞLU: MANİPÜLASYONLARA TAKILMADAN SÜRECİ TAMAMLAYACAĞIZ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Milletimiz müsterih olsun. Algı oyunlarına, manipülasyonlara takılmadan bu zorlu süreci de tamamlayacağız" dedi.

Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Her seçim izlediğimiz bayat senaryoları bir kez daha sergilemeye çalışıyorlar. Milletimiz müsterih olsun. Algı oyunlarına, manipülasyonlara takılmadan bu zorlu süreci de tamamlayacağız. Yeter ki sandıklara sahip çıkalım, inanın değişim yakındır" ifadelerini kullandı.

UYSAL: İSTANBUL SEÇİMLERİNİN TEKRARLANMASINA SEBEP OLAN OYUN İŞLİYOR

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Twitter hesaından yaptığı açıklamada, "Sandık pratiği bilenler anlayacaktır; İstanbul seçimlerinin tekrarlanmasına sebep olan oyun işliyor ve matbu itiraz dilekçeleri ile Millet İttifakı'nın ve Adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun oyunun yüksek olduğu yerlerde sanıklara itiraz ediliyor" dedi.

Uysal paylaşımında, "Maksat belli; algıyı yönetip sandıklarda kendi lehlerine 'kazandık' mesajı vermek ve sandıkların sahipsiz kalmasını sağlamak. Seçim araçları ile sokaklarda attıkları turlar da bunun için. Her bir vatandaşımızın sandığa giren oyuna sonuna kadar sahip çıkacağız! Yoğun "Yavaşlatma+Yıldırma+Manipüle Etme" çabalarına rağmen 13. Cumhurbaşkanımız seçimin 1'incisi olarak açıklanacaktır" ifadelerini kullandı.

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