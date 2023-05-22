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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi lideri Özdağ bir araya geldi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı CHP Genel Merkezi'nde ağırladı.

Giriş: 22.05.2023 - 20:13 | Güncelleme: ABONE OL
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi lideri Özdağ bir araya geldi
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi lideri Özdağ, geçtiğimiz cuma günü Zafer Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından bugün yeniden bu sefer CHP'nin ev sahipliğinde görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ilk turunda yüzde 5,21 oy alan ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci tur seçimlerinde Cumhur İttifakı Adayı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasının ardından gerçekleştirilen bu görüşme kritik önem taşıyor.

Oğan'ın basın toplantısının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özdağ, "Sayın Sinan Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi’ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 11.00’de benim tarafımdan yapılacaktır." demişti.

Zafer Partisi, ATA İttifakı'nın yüzde 2,23 ile en çok oy alan partisi konumunda.

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