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Zafer Partisi Göç Bakanlığını istiyor

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Sinan Oğan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a desteğini açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın “Türkiye’nin göç ve göçmen politikasının bakanlık düzeyine çıkarılması, tek bir elden ve Zafer Partisi tarafından yönetilmesi” yönünde talebi olduğu öğrenildi. Özdağ, görüşmelerin ve parti kurmayları ile yapacağı değerlendirmelerin ardından kararını açıklayacak

Giriş: 22.05.2023 - 18:01 | Güncelleme: ABONE OL
Zafer Partisi Göç Bakanlığını istiyor

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 5.2 oranında oy alan Sinan Oğan’ın ikinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklamasının ardından Ata İttifakı’nın bileşenlerinden Zafer Partisi’nin de alacağı tutum merak ediliyor.

Zafer Partisi, AK Parti ve CHP’li kurmaylarla görüşme trafiğini sürdürüyor. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile bir araya gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir ile bir araya gelen geleceği ve görüşme trafiğinin ardından bu akşam kurmayları ile bir karar vereceği öğrenildi.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in Zafer Partisi kulislerinden edindiği bilgiye göre, Zafer Partisi’nin yeni dönemde Cumhur İttifakı’ndan ve Millet İttifakı’ndan yapılan uzun siyasi mülahazaların ve değerlendirmelerin ardından “Türkiye’nin göç ve göçmen politikasının bakanlık düzeyine çıkarılması, tek bir elden ve Zafer Partisi tarafından yönetilmesi” yönünde tek bir talebi olduğu kaydedildi.

Kulislerde, Zafer partisi yetkilileri, Cumhur ve Millet ittifakı kurmayları ile yapılan görüşmelerde ülkedeki Suriyeli, Ortadoğu, Afgan, İran ve Pakistanlı gibi birçok kaçak yollarla ülkelerinden Türkiye’ye giriş yapan göçmenlerin ülkelerine geri dönüşlerine dair süreci yönetmek istediklerini ve bu yönde siyasi projeksiyonlarını hazırladıklarını ve bunu muhataplarına ilettikleri bildirildi.

Kulislerden alınan bilgiye göre, bu talebin Cumhur ve Millet ittifakı kurmaylarına iletildiği ve bu konuda Zafer Partisi’ne verilecek olumlu yanıta göre 13. Cumhurbaşkanlığı seçimindeki tutum ve tercihin belirleneceği öğrenildi.

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