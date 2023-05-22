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CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'ın kararına tepki

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destek açıklamasına ilk yorum CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi

Giriş: 22.05.2023 - 18:30 | Güncelleme: ABONE OL
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'ın kararına tepki - Gündem Haberleri
HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceklerine dair açıklamasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklama yapan CHP Lideri Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"KİMSE KİMSEYİ KANDIRAMAYACAK"

Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli! Biz bu ülkeyi terörden ve mültecilerden kurtarmaya geliyoruz. Bu bir referandumdur; artık kimse kimseyi kandıramayacak. Sandığa gelmeyen 8 milyon vatandaşımızı ve tüm gençlerimizi sandığa çağırıyorum!

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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