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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceklerine dair açıklamasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklama yapan CHP Lideri Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"KİMSE KİMSEYİ KANDIRAMAYACAK"

Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli! Biz bu ülkeyi terörden ve mültecilerden kurtarmaya geliyoruz. Bu bir referandumdur; artık kimse kimseyi kandıramayacak. Sandığa gelmeyen 8 milyon vatandaşımızı ve tüm gençlerimizi sandığa çağırıyorum!

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