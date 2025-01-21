Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için geri sayım başladı. Başvuruların devam ettiği sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek. İlk başvuruyu kaçıran adaylar 30 Ocak günü saat 23.59'a kadar geç başvuru yapabilecek. İşte, MSÜ sınab, başvuru tarihleri ve başvuru ekranı...