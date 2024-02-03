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        Haberler Dünyadan Miley Cyrus, Grammy’de sahne alacak

        Miley Cyrus, Grammy'de sahne alacak

        Miley Cyrus, 5 Şubat Pazartesi günü düzenlenecek Grammy Ödülleri'nde sahneye çıkacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2024 - 16:11 Güncelleme: 03.02.2024 - 16:11
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          66. Grammy Ödülleri’ne 6 dalda aday gösterilen Miley Cyrus, gecede şarkı söyleyerek şovunu taçlandırmayı planlıyor. ünlü şarkıcının hit şarkısı 'Flowers'ı seslendirmesi bekleniyor.

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          Miley Cyrus, iki gün sonra gerçekleşecek büyük gösterinin provasını yapmak üzere cuma öğleden sonra Los Angeles’ta görüldü.

        • 3

          Bir kaynak, Miley Cyrus'un performansının mükemmel olduğunu söyledi. Şarkının Ocak 2023'te yayınlanmasından bu yana ilk kez TV'de seslendirileceği düşünülüyor.

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          'Flowers' şarkısıyla bu yıl 'Yılın Şarkısı' ve 'Yılın Kaydı' ödüllerine aday olan Cyrus, şarkının yer aldığı 'Endless Summer Vacation' albümüyle de 'Yılın Albümü' dalında yarışıyor.

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