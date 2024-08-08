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        Haberler Gündem Güncel Milas yangınında ikinci gün! - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Etrafı çevrildi! Milas yangınında ikinci gün!

        Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını ikinci gününde. Havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği yangında alevlerin çembere alındığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 09:21 Güncelleme: 08.08.2024 - 10:58
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          Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kara ve hava ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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          AA'da yer alan habere göre Sekköy mevkisindeki ormanlık alanda dün başlayan ve gece boyunca devam eden yangına, gece görüşlü iki yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz, orman işçileri, itfaiye ve iş makineleri müdahale etti.

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          Sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangında, kara ekipleri soğutma çalışmasına devam ediyor.

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          Yangın bölgesinde bazı evlerin bahçeleriyle iki ahırın zarar gördüğü öğrenildi.

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          Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 60 hektarlık ormanlık ve zeytinlik alan zarar gördü.

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          Öte yandan, yanan alanlar AA ekibince dron ile görüntülendi. Kayıtlarda yangının geniş alanda yol açtığı tahribat görülüyor.

          Muğla Valisi İdris Akbıyık da 350 nüfusu olan 60 haneli Çakıralan Mahallesi'nin boşaltıldığını bildirmişti.

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