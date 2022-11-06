İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Milan, sahasında Spezia'yı 2-1 mağlup etti.

Şampiyonluk mücadelesi veren Milan, 21. dakikada Theo Hernandez'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Konuk ekipte kiralık olarak forma giyen Milan efsanesi Paolo Maldini'nin oğlu Daniel Maldini, 59. dakikada attığı şık golle skora dengeyi getirdi: 1-1.

Galibiyet için yüklenen Milan, baskısının sonucunu 89. dakikada Fransız yıldızı Olivier Giroud'nun attığı golle aldı ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Gol sevincini formasını çıkararak yaşayan Giroud, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu galibiyetle puanını 29 yapan Milan, Atalanta'nın puan kaybetmesiyle ikinci sıraya yükseldi.