Simon Kjaer, Milan'da kaldı! 2017 yazında Fenerbahçe'den Sevilla'ya transfer olan ve Ocak 2020'de Milan'a kiralanan Danimarkalı için bir açıklama yapan Milan, 31 yaşındaki stoperin satın alma opsiyonunun kullanıldığını bildirdi.

Milan'dan yapılan açıklamada Kjaer ile 2022 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.