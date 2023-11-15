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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Konya'da kamyonet sürücüsü direksiyon başında ölü olarak bulundu! Zabıtalar fark etti!

        Zabıtalar fark etti! Hareketsiz yatıyordu!

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kamyonet sürücüsü M.U., direksiyon başında ölü olarak bulundu. Hurda işiyle uğraşan M.U.'nun cenazesi morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 07:54 Güncelleme: 15.11.2023 - 08:04
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        Zabıtalar fark etti! Hareketsiz yatıyordu!
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        Konya'da olay edinilen bilgiye göre, Beyşehir ilçesindeki Dalyan Mahallesi'nde yaşandı. Hal içindeki pazar yeri girişinde park halindeki kamyonetin sürücüsünün direksiyon başında hareketsiz olduğunu gören zabıta görevlileri, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ SAPTANDI

        AA'da yer alan habere göre gelen sağlık ekipleri, sürücü M.U'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

        CENAZE MORGA KALDIRILDI

        Hüyük ilçesinde kömür ve hurda işiyle uğraştığı öğrenilen M.U'nun cesedi Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Konya
        #Son dakika haberler
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