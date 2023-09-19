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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Milan 0-0 Newcastle United MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Milan 0-0 Newcastle United MAÇ SONUCU

        Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk maçında Milan evinde Newcastle United ile 0-0 berabere kaldı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.09.2023 - 22:10 Güncelleme: 19.09.2023 - 22:10
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        Şampiyonlar Ligi heyecanı başladı. F Grubu'nda Milan evinde Newcastle United'ı konuk etti. spanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez düdük çaldığı maçta iki takımda galibiyeti getiren golü bulamayınca mücadele 0-0 sona erdi. Uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönen İngiliz ekibi Newcastle United gruba bir puanla başladı.

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