Milan 0-0 Newcastle United MAÇ SONUCU
Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk maçında Milan evinde Newcastle United ile 0-0 berabere kaldı.
Giriş: 19.09.2023 - 22:10 Güncelleme: 19.09.2023 - 22:10
Şampiyonlar Ligi heyecanı başladı. F Grubu'nda Milan evinde Newcastle United'ı konuk etti. spanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez düdük çaldığı maçta iki takımda galibiyeti getiren golü bulamayınca mücadele 0-0 sona erdi. Uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönen İngiliz ekibi Newcastle United gruba bir puanla başladı.