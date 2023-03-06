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Manisa'da beton mikseri faciası: Anne ve kızına çarptı

Manisa'da beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızına çarptı. Feci kazada kızı ile birlikte yaralanan anne, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Giriş: 06.03.2023 - 18:11 | Güncelleme: ABONE OL
Mikser faciası: Anne ve kızına çarptı
AA

Manisa'da, beton mikserinin çarptığı kadın hayatını kaybetti, kızı ise yaralandı.

Abdullah T. yönetimindeki beton mikseri, Turgutlu ilçesi Şehitler Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe İşnel (42) ve kızı Emine Nehir İşnel'e (19) çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan anne ve kızı, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayşe İşnel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Abdullah T., polis ekiplerince gözaltına alındı.

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