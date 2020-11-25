"ÇOK ZORDU"

Independent Türkçe'nin Daily Mail'den aktardığına göre Tyson, şu şekilde konuştu:

Çok zordu ama tek bir nedenden ötürü: 45 kilo vermek zorunda kaldım. Ama bunun dışında bunu kariyerim boyunca bunu hep yaptım.

Vegan oldum. Eşim koşu bandına çıkmamı söyledi. 15 dakikalığına başladım ve zaman içinde bu süre iki saate çıktı. Spor salonuna gitmeye devam ettim, diyetimi uyguladım ve güzelim.