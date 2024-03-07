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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Mike James, Euroleague tarihinin en skorer basketbolcusu oldu! - Basketbol Haberleri

        Mike James, Euroleague tarihinin en skorer basketbolcusu oldu!

        AS Monaco'nun yıldızı Mike James tarihine geçti. EuroLeague kariyerinde toplam 4457 sayıya ulaşan yıldız oyuncu, EuroLeague tarihinin gelmiş geçmiş en skorer oyuncusu oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 23:39 Güncelleme: 07.03.2024 - 23:39
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        Mike James, Euroleague tarihe geçti!
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        Fransa ekibi Monaco'da forma giyen ABD'li basketbolcu Mike James, Avrupa Ligi tarihinin en skorer oyuncusu oldu.

        THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Monaco'nun Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 98-80 yendiği maçta 20 sayı kaydeden James, kariyerinde önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

        James, Monaco'dan önce Baskonia, Panathinaikos, EA7 Emporio Armani Milan ve CSKA Moskova formaları da giydiği 10 sezonluk Avrupa Ligi kariyerinde 4 bin 464 sayıya ulaştı.

        Bu başarıyı 271 maçta elde eden ABD'li basketbolcu, 358 karşılaşmada 4 bin 455 sayı atan eski Yunan oyuncu Vassilis Spanoulis'i geçerek organizasyon tarihinin en skorer isimleri listesinde zirveye yerleşti.

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