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Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Karadeniz ve İç Anadolu'yu vuran selin ardından sosyal medya hesabından 'akıl tutulması' başlığıyla bir paylaşımda bulundu.

Buyrun size akıl tutulması testi: Derenin kenarındaki bu yapıyı su bastı, neden? A. Dere yine bize yanlış yaptı, B. İklim değişti daa, C. Mevsimler kaydı kardeş, D. Dış güçlerin işi yaa, E. Savaş gemisi gelmişdi ya… Binayı oraya yapan, izin veren, vb herkes masummmmmm, yersen 🙋‍♂️ pic.twitter.com/L9s91R881q — Mikdat Kadıoğlu (@Mikdatca) September 3, 2023

"YERSEN HERKES MASUM"

Prof. Dr. Kadıoğlu paylaşımında şunları söyledi: "Buyrun size akıl tutulması testi: Derenin kenarındaki bu yapıyı su bastı, neden? A. Dere yine bize yanlış yaptı, B. İklim değişti daa, C. Mevsimler kaydı kardeş, D. Dış güçlerin işi yaa, E. Savaş gemisi gelmişdi ya… Binayı oraya yapan, izin veren, vb herkes masum, yersen."