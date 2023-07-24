Miilux OY'un yeni zırh çeliği IDEF’23'te tanıtılacak

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Türkiye’nin yerli zırh çeliği üreticisi Miilux OY, bu yıl 16’ncı kez düzenlenecek dünyanın en büyük dördüncü savunma sanayii fuarı konumundaki IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’na katılacak. Miilux OY, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde 25-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında kapılarını açacak fuarda, son teknolojiye sahip ürünlerini Hall 3’teki 311 numaralı standında yerli ve yabancı sektör paydaşları ile buluşturacağını açıkladı.

2019 yılında OYAK Grubu Şirketleri’ne katılan Miilux OY, gerçekleştirdiği yatırımlar ve AR-GE çalışmaları ile ürün gamını çeşitlendirme çalışmalarına da devam ettiğini belirtti. Şirket, IDEF’23 Fuarı’nda yeni zırh çeliği çözümlerini tanıtacağını açıkladı. Fuarda Protection ve Miilux ürün gruplarını sergileyecek olan Miilux OY, aynı zamanda yeni zırh çeliği Protection 360T’yi de sahneye çıkaracak. Miilux OY, ürün gamına eklemek için çalışmalar yürüttüğü yüksek mukavemetli ısıl işlemli yapı çeliği ile denizaltı inşa çeliğini de etkinlikte ziyaretçiler ile buluşturacak.

AİLENİN YENİ ÜYESİ 360T

Miilux OY’un IDEF’23 Fuarı’nda sergileyeceği yeni zırh çeliği Protection 360T, daha kalın malzeme ihtiyacının olduğu tank ve zırhlı araç projelerinde kullanılacak. Protection ürün serisine eklenen ve uluslararası standartlara uyumlu olan Protection 360T’nin, özellikle yurt içi savunma sanayiinin ihtiyacını karşılaması hedefleniyor. Protection 360T’nin yurt dışı pazarında da yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Global ısıl işlem pazarında talep gören tüm ürünleri üretme hedefi ile çalışmalarını sürdüren Miilux OY, zorlu yük taşıma ihtiyacı bulunan proje ve alanlarda kullanılacak yüksek mukavemetli ısıl işlemli yapı çeliği ailesini de genişletiyor. Bu kapsamda S690QL kalite ürünlerin saha testlerini başarıyla yürüten Miilux OY, söz konusu ürün dışında önümüzdeki günlerde S890QL ve S960QL kalite ürünler için de saha testleri gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTACAK İKİ YENİ ÜRÜN

Protection ve Miilux grupları haricinde yüksek mukavemetli ısıl işlemli yapı çeliği ile deniz altı inşa çeliği adındaki iki yeni ürün grubu için de çalışmalar yürüten Miilux OY, daha önce Türkiye’de üretilmeyen yüksek mukavemetli ısıl işlemli yapı çeliği ile deniz altı inşa çeliğinde dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Daha çok kaynaklı imalatlarda kullanılan ve yüksek akmaya sahip HY- 80, HY- 100 ve HY- 130 kalitelerinde ürünler geliştiren Miilux OY, yakın bir gelecekte bu ürünleri de savunma sanayiine sunmayı hedefliyor. Ağırlıklı olarak deniz altı inşa çeliği olarak geçen ve söz konusu alandaki projelerde kullanılacak ürünlerin geliştirilme çalışmalarının yanı sıra saha testleri de başarıyla devam ediyor.