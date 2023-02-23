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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Mihrimah isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

MİHRİMAH İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Mihrimah ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Mihrimah adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Mihrimah isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

MİHRİMAH İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Mihrimah ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Muradına eren. Muhabbet, sevgi. Güneş ile ay.

MİHRİMAH ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Mihrimah ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Mihrimah adını koymak caizdir.

MİHRİMAH İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Mihrimah ismini kullanan 3.521 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Mihrimah ismini kullanan 1.027 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Mihrimah ismini kullanan 157 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Mihrimah ismini kullanan 91 kişi bulunmaktadır.

MİHRİMAH İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Mihrimah ismindekilerin güçlü sezgileri vardır, olayları analiz etme ve sonuca varma konusunda oldukça iyidir. Mükemmeliyetçi bir karaktere sahiptir, bu özelliği aşırıya kaçtığında olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir. Olaylara mantıksal bir yaklaşım sergiler, bir olayın tüm detaylarını öğrenmek için çaba sarfeder, bu da üzerinde çalıştığı konularda gizli kalmış gerçekleri ortaya çıkarmasını sağlar.

Pozitif tarafları: Analitik -mantıksal yaklaşım, mükemmeliyetçi (bazı durumlarda sorun olabilir.)

Negatif tarafları: Karşı tarafa güvenmeme, uyumlu olmama, karşı tarafın duygularını önemsememe.

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Haberi Hazırlayan : Gülçin Bereket