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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Sara isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

SARA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Sara ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Sara adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Sara isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

SARA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Sara ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Beyin elektrik faâliyetinde meydana gelen anormal elektrik boşalımlarına bağlı olarak ortaya çıkan, kısa süreli ve tam şuur kaybıyle berâber titreme, kasılma, ağızdan köpük gelmesi şeklinde görülen bayılma nöbetleri, epilepsi. Hâlis, katıksız. Eliaçık, cömert.

SARA ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Sara ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Sara adını koymak caizdir.

SARA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Sara ismini kullanan 17.821 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Sara ismini kullanan 2.905 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Sara ismini kullanan 452 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Sara ismini kullanan 407 kişi bulunmaktadır.

SARA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Sara ismindekiler adeta sihirbaz gibidirler. Zorlukların üstesinden gelmek için mutlaka bir yol bulurlar. Çok sıcak kanlı ve tutkulu insanlardır. Hisleri çok kuvvetlidir. Ancak yine de dikkatli olmaları gerekir. Hislerine güvenerek davrandıklarında çok büyük hayal kırıklıkları yaşayabilirler. Bu nedenle hemen hareket etmeden beklemeleri gerekebilir. Duygusal iniş çıkışlar yaşayabilirler.

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Haberi Hazırlayan : Gülçin Bereket