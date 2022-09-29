6 yaşındaydı, oyun oynuyordu! Mihrimah'ın davasında önemli gelişme!

DHA'da yer alan habere göre çocuklardan Mihrimah Gece Akalın (6), kamyonet ile ağaç arasında sıkıştı. Aracın geri çıkarılmasına yardım eden sürücü Güzel, daha sonra kaçtı.

Ancak küçük Mihrimah, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hafif yaralanan Esila Ç. (9) ise gelen ambulansla hastaneye götürüldü.

Kazadan sonra kaçan Emrullah Güzel ve babası Nurullah Güzel (42) gözaltına alındı. Emrullah Güzel, polisteki ifadesinde kamyoneti babasının kullandığını ileri sürdü. Baba Güzel de poliste oğlunun bu ifadesini doğruladı.

ADLİYEDE İFADELERİNİ DEĞİŞTİRDİLER

Baba-oğul sevk edildikleri adliyede, polisteki ifadelerini değiştirdi. Nurullah Güzel aracı oğlunun kullandığını söyledi. Güzel de kamyoneti kullananın kendisi olduğunu itiraf etti. Nurullah Güzel adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Emrullah Güzel tutuklandı.

6 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Emrullah Güzel hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle Karşıyaka 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ

Hazırlanan ek iddianameyle Nurullah Güzel hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına kararı verildi. Geçen yıl kasım ayında görülen duruşmada Emrullah Güzel tahliye edildi.

KASIT OLUP OLMADIĞI TARTIŞILACAK

Sanığın yargılanmasına Karşıyaka 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada mütalaasını sunan savcı, sanık hakkında her ne kadar 'taksirle ölüme neden olma' suçundan ceza açılmışsa da olayda olası kastın olup olmadığının tartışılması için dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesi talebinde bulundu.

DOSYA AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE

Mütalaanın ardından karar açıklandı. Hakim, sanık hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan ceza istenmişse de dosya değerlendirildiğinde kasten öldürme suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delillerin takdir ve değerlendirme görevinin üst mahkeme olan ağır ceza mahkemesine ait olduğuna hükmetti ve görevsizlik kararı verdi.

Mahkemenin görevsizlik kararıyla birlikte dosya ağır ceza mahkemesine gönderildi.