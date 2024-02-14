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        Heykel
        Haberler Kültür-Sanat Resim Mihri Hanım’ın 'Otoportre'si Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde

        Mihri Hanım’ın 'Otoportre'si Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde

        İlk kadın ressamlarımızdan Mihri Hanım'a ait 'Otoportre' isimli eser, Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'na katıldı. Eser 14 Şubat itibarıyla Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin kalıcı sergisi 'Türk Resmini İzlemek'teki yerini aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 11:22 Güncelleme: 14.02.2024 - 12:08
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        Mihri Hanım'ın 'Otoportre'si RHM'de
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        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi (RHM), kalıcı sergisine Türk sanat tarihinin önemli isimlerinden birine ait bir eseri daha dâhil ediyor. Ülkemizin yetiştirdiği ilk kadın ressamlarımızdan Mihri (Müşfik / Rasim / Açba / Virzi) Hanım’a ait “Otoportre” isimli eser, Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’na katıldı. Özel bir koleksiyondan satın alma yoluyla Koleksiyon’a eklenen “Otoportre”nin daha önce hiçbir kamusal alanda sergilenmediği biliniyor. Mihri Hanım’ın malzeme olarak sıklıkla kullandığı karton üzerine pastel boya tekniği ile figüratif üslupta yapılmış olan 140x70 boyutlarındaki eserin, 1909-1912 yılları arasına yapılmış olduğu değerlendiriliyor.

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi kurucu küratörü Prof. Dr. Gül İrepoğlu, “Türk resim tarihinde eşi bulunmaz bir yere sahip olan bir sanatçıyı, 'Türk Resmini İzlemek' adını koyduğumuz kalıcı sergimizde ziyaretçisi ile buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

        RHM Müdürü Canan Atlığ ise eser ile ilgili olarak “Büyük boyutta figüratif bir otoportre yaparak kendini resmetmesi ve bunu yaparken ince bir tül ardından saçları ile makyajlı yüzünü göstermesi, bacağını öne atarak o zamanlar için cüretkâr denecek pozu, son derece şık ve dik duruşu ile boynunun açık olması ressamın o dönemki öncü kimliğinin de bir örneği olarak değerlendirilebilir.” yorumunu yaptı.

        Mihri Hanım’a ait “Otoportre”, 14 Şubat itibarıyla RHM’nin kalıcı sergisi “Türk Resmini İzlemek”teki yerini aldı. RHM, hafta içi pazartesi hariç 10.00 – 19.00, hafta sonu ise 12.00 – 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

        Mihri Hanım hakkında:

        Ayrıcalık bir çevrede yetişen Mihri Hanım, Saray ressamı Zonaro’dan iki yıl boyunca resim dersleri almıştır. 1900’lü yılların başında İstanbul’dan ayrılıp Roma’ya ve Paris’e gitmiş, İstanbul’a dönünce üniversite seviyesindeki İnas Sanayi-i Nefise Mektebi’nin (Kızlar İçin Güzel Sanatlar Okulu) 1914’te kurulmasına önayak olup, yöneticisi ve öğretmenlerinden biri olmuştur. Kız öğrencilere ilk defa şehrin sokaklarında, açık havada resim yaptıran; çıplak modelle çalışmasını sağlayan Mihri Hanım ayrıca kadın ressamları ilk kez toplu bir sergi açmaya da teşvik etmiştir.

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        #Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi
        #İş Sanat
        #Mihri Hanım
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        #otoportre
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