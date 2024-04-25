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        Haberler Dış Yazar Mihra isminin anlamı nedir? Mihra ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Mihra isminin analizi

        Mihra isminin anlamı nedir? Mihra ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Mihra isminin analizi

        Yakın zamanda anne veya baba olacağınızı öğrenmiş olabilirsiniz. En kıymetlinize güzel ve anlamlı bir isim koymak ister ve bu konuda araştırma yaparsınız. Birçok anne baba, bebek bekleme sürecinde nadir ve özel isimlerden destek alarak çocuğuna özel hissettirmek ister. Ancak bebeğe verilecek ismin nadide ve özel olmasının yanı sıra güzel anlamlara sahip olması da önemlidir. Mihra da bu noktada en fazla merak edilen isimler arasındadır. Peki Mihra ne demek?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 10:57 Güncelleme: 25.04.2024 - 10:57
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        Mihra isminin anlamı nedir?
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        Anne ve baba adaylarının bebek sahibi olmayı keyifle ve heyecanla bekledikleri dönemlerde birçok hazırlık yapması gerekir. Bunlardan biri de çocuğun adını koymaktır. Doğacak çocuğa konulan isim, onun hayatı boyunca kullanacağı ve belki de karakterine etki edecek isimdir. Günümüzde birçok ebeveyn, bebek beklediği dönemde isim konusunu çok ciddiye alır. Bebeğinize yeni bir isim bulma sürecinde ilginizi Mihra ismi çekmiş olabilir. Mihra isminin anlamı nedir, numerolojideki sayısı kaç ve Kur’an’da geçiyor mu? Devamı aşağıda…

        MİHRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

        Aklınızdan “Mihra isminin anlamı nedir? “sorusu geçiyor olabilir. Bu ismin son derece olumlu anlamları olduğundan birçok kişi çocuğuna bu ismi koyar ve popülerleştiği için ebeveyn adaylarının dikkatini çeker. Mihra isminin anlamı TDK’da şöyle verilmiştir;

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        • Böğürtlen
        • Sevgi dolu
        • Nazik
        • Hoşgörü
        • İyiliksever

        Ülkemizde Mihra ismi sıkça kullanılır. Bu ismi Türkiye’de genel olarak 564 kişi kullanmaktadır. Diğer veriler ise aşağıda derlenmiştir;

        • İstanbul: 117 kişi
        • İzmir: 24 kişi
        • Ankara: 25 kişi

        MİHRA ADININ ÖZELLİKLERİ NELER?

        Mihra adını taşıyan kişilerin tam bir işkolik olduğu bilinir. Enerjileri kolay kolay tükenmeyen bu kişiler, işlerine sıkı sıkıya bağlanır ve aklındaki projeleri bitirmeden rahat bir nefes alamazlar. Erva adını taşıyan kişilerin uykuya bağlı olduğu çok söylenemez ancak ev hayatını severler. Bunun yanı sıra iş hayatlarına önem verdikleri kadar maddi konuları da öncelik sırasında baş sıraya koyarlar. Ek olarak arkadaşlık ve dostluk gibi kavramlar onlar için oldukça önemlidir. Ailelerine bağlılıkları da dikkat çekicidir.

        MİHRA KUR’AN’DA GEÇİYOR MU?

        Anne ve baba adaylarının aklından en fazla geçen sorulardan biri de “Mihra Kur’an'da geçiyor mu? sorusu. Bu ismin Kur’an’da geçmediği bilinir ancak bu ismi çocuğunuza vermenizde dinen herhangi bir sakınca yoktur. Çünkü ismin anlamı pozitiftir ve yeni doğacak bebekler için kullanılmasında herhangi bir engel görülmez.

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        MİHRA İSMİNİN ANALİZİ

        Mihra isminin analizi size ileride doğacak çocuğunuz hakkında fikir verebilir. Bu isim hakkındaki analize aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz;

        • M: Zeki olan bu kişiler, akıllarını doğru yönlendirdikleri kadar başarılı ve yeteneklidir. Bilhassa ticaret faaliyetlerinden hoşlanır ve bu yöndeki mesleklere yönelirler.
        • İ: Kırılgan ve naif olma potansiyelleri yüksek olan bu insanlar, duygusal yapılarıyla da dikkat çeker. Herhangi bir olumsuzluk karşısında incinme ve kırılma olasılıkları oldukça yüksektir.
        • H: Durağan ve sakin yapıya sahip bu insanların monoton yaşam tarzları dikkat çeker.
        • R: Bazı durumlarda ve hayata karşı bakış açılarında sert yapılarıyla kendilerini zor durumlara sokabilirler. Karar verirken güçlük çekmeleri ve tereddüt seviyelerinin yüksek olması yakınları tarafından bilinen özellikleridir.
        • A: Enerjik ve atılgan yapılarıyla gözleri üzerinde toplayan bu kişiler, olayları analiz etme noktasında yetkin ve yeteneklidir. Çoğu zaman mantığıyla hareket eden sakin kişiliğe sahip bu insanlar, belli etmeseler de hassas yapıya sahiptir.

        Mihra adına sahip insanların garantici ve mantıklı insanlar olduğu bilinir. Çocuğunuzun mantıklı ve çalışkan biri olmasını istiyorsanız beklediğiniz bebeğe bu ismi verebilirsiniz.

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