Fenerbahçe’nin elden çıkarmaya çalıştığı Miha Zajc için Krasnodar kapıyı çaldı. Rus ekibinin Sloven 10 numara için 3

milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki Zajc için Empoli’ye 3,5 milyon Euro'nun yanı sıra Salih

Uçan'ı vermişti.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."