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        Haberler İlandır MİGROS’TAN “HEPİMİZE İYİ GELECEK” YENİ REKLAM FİLMİ: “MİGROS İLE İYİSİN”

        MİGROS’TAN “HEPİMİZE İYİ GELECEK” YENİ REKLAM FİLMİ: “MİGROS İLE İYİSİN”

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        İlandır
        Giriş: 23.09.2024 - 11:07 Güncelleme: 23.09.2024 - 11:43
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        MİGROS'TAN YENİ REKLAM FİLMİ
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        Migros, dokunduğu herkese yaptığı pozitif katkıyı vurguladığı yeni imaj filmiyle ekranlarda. 70 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye’de modern perakendenin kurucusu ve “yeni nesil perakende” anlayışının mimarı olan Migros, yeni kampanyasında “Migros ile İyisin” mesajının altını çiziyor. Kampanya, Migros’un müşterilerine iyi bir alışveriş deneyimi sunmanın ötesine geçerek, tüm ekosistemi üzerinde yarattığı etkiyi ve değeri anlatıyor.

        Migros, yeni imaj iletişiminde “Migros ile İyisin” şarkısını dillere dolayacak bir reklam filmine imza attı. “Hepimize İyi Gelecek” mottosuyla hazırlanan reklam filmi, çalışanından müşterisine, çiftçisinden tedarikçisine, Migros’un çepeçevre dokunduğu herkese sesleniyor.

        Migros, dokunduğu paydaşlarıyla çok büyük bir ekosistem yaratıyor

        Kurulduğu günden bu yana dokunduğu paydaşlarıyla çok büyük bir ekosistem yaratan Migros, Odağına her zaman müşteri memnuniyetini alarak, sunduğu geniş ürün yelpazesi, uygun fiyat politikası ve güçlü kampanyalarıyla her alışverişte müşterilerinin yüzünü güldürüyor.

        75 bin çalışanıyla Türkiye’ye hizmet eden Migros, 23.500 iş ortağıyla sürdürülebilir ve güçlü bir iş birliği modeli geliştiriyor. Uzun yıllardır yerli üreticilere sağladığı desteklerle, Türkiye’nin dört bir yanında tarıma ve yerel ekonomiye katkı sağlarken, iş ortaklarına da büyüme imkânı tanıyor. Sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla hem doğaya hem de üreticiye iyi gelen bir anlayışla çalışıyor. Yerli üretimi destekleyen projeler, çevre dostu uygulamalar ve doğal kaynakların korunmasına yönelik adımlarla ekonomiye, tarıma ve istihdama sağladığı katkıyı her geçen gün artırıyor.

        Sinem Serdar: “Migros’un dokunduğu herkes üzerinde güçlü pozitif etkisi var”

        Yeni iletişim çalışmalarında Migros’un dokunduğu herkes üzerindeki güçlü pozitif etkisini vurguladıklarını belirten Migros Müşteri Deneyimi Stratejisi ve Pazarlama İletişimi Direktörü Sinem Serdar, “Kampanyamızda, tüm Türkiye’ye iyi gelen Migros’un resmini çizdik. Sosyal ve ekonomik etkimizin ne kadar güçlü olduğunu anlattık. Müşterilerimize en iyi deneyimi sunmak için iyisini, ucuzunu her zaman Migros çatısı altında bulacaklarını, alışveriş yaptıkça kazanacaklarını bir kez daha dile getirdik. Aynı zamanda Migros olarak çiftçimizin emeğinin değerini bilip taze ürünleri özenle sunduğumuzun, Türkiye’nin en geniş balık ağını örerek memleketin dört bir yanında taze balık ulaştırdığımızın altını çizdik. Kısacası müşterimizden çalışanımıza, çiftçilerimizden balıkçılarımıza tüm iş ortaklarımıza ve tam 70 yıldır tüm Türkiye’ye iyi gelmek için çalışan bir marka olduğumuzu ‘Migros ile İyisin’ diyerek akıllarda kalacak şarkımızla anlatıyoruz” dedi.

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