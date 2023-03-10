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Migros'tan deprem bölgesindeki üreticiye alım desteği

Migros, deprem bölgesindeki üreticilere gelir yaratmak üzere yerel ürünlerin alımı için harekete geçtiğini bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar 24 ton deniz ve kültür balığı, 5 ton bakliyatın yanı sıra 300 ton Arsuz limonu, 40 ton beyaz ve kırmızı lahana, 18 ton Samandağ balkabağı ile yeşillik ürünlerini raflarına taşıyan şirket, bölgede bir alım seferberliği başlatmayı hedefliyor

Giriş: 10.03.2023 - 11:43 | Güncelleme: ABONE OL
Migros'tan deprem bölgesindeki üreticiye destek
HABERTURK.COM

Perakende şirketi Migros, deprem bölgesindeki üreticilere gelir yaratmak üzere yerel ürünlerin alımı için harekete geçtiğini duyurdu.

Deprem sebebiyle tarlada kalan tarım ürünlerini toplayıp raflara taşıyan şirket, tarım ürünlerinin yanı sıra bakliyat, deniz ve kültür balığı alımlarında da bölgeye öncelik vermeyi sürdürüyor.

Yapılan açıklamaya göre, Hataylı üreticinin sosyal medyadan yaptığı çağrıyı duyarak harekete eden şirket, bugüne kadar afet bölgesindeki illerden yaklaşık 300 ton Arsuz limonu, 32 ton beyaz lahana, 8 ton kırmızı lahana, 18 ton Samandağ balkabağı ve yaklaşık 2 bin bağ maydanoz alımı yaptı. Migros'un, bölgedeki üreticilerin 5 ton dökme kuru fasulye ürününün alımını sağladığı da verilen bilgiler arasında.

Migros ayrıca İskenderun’dan son üç haftada 9 ton deniz balığı, 15 ton çipura kültür balığı alımı gerçekleştirdi.

'BÖLGEDE ÜS KURDUK'

Atılan adımlar hakkında konuşan Migros Ticaret A.Ş. Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, "Yerel ürünlerin en hızlı şekilde toplanması ve üreticiye kaynak yaratılarak üretimin devamlılığın sağlanması öncelikli konumuz" dedi.

Deprem sebebiyle tarlada kalan ürünlerin alımı için başlattıkları hareketin alım seferberliğine ulaştığını kaydeden Baydur, "Afet bölgesindeki yerel üreticilerimizin seslerini duyuyor, ihtiyaçlarını çok yakından takip ediyoruz. Alımları yerinde hızlıca tespit etmek ve süreçleri yürütmek üzere ekiplerimizle bölgede üs kurduk" dedi.

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