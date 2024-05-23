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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Migros 'Hayat Hatay' projesini anlattı - İş-Yaşam Haberleri

        Migros 'Hayat Hatay' projesini anlattı

        Migros, 4. Global Gastro Ekonomi Zirvesi'nde 'Hayat Hatay' projesi kapsamındaki çalışmalarını anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 15:09 Güncelleme: 23.05.2024 - 15:09
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        Migros 'Hayat Hatay' projesini anlattı
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        Hatay Valiliği'nin öncülüğünde hayata geçirilen “Hayat Hatay” projesi ile Hataylı kadın kooperatiflerinin ürünlerini raflarına taşıyan Migros, 4. Global Gastro Ekonomi Zirvesi’nde projenin detaylarını aktardı. Zirvede ayrıca Hayat Hatay, Hatay Memleketimin Lezzetleri ve Anadolu Lezzetleri ile Hatay bölgesine ait lezzetlerin yer aldığı Migros standı da ziyaretçilere açıldı.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre Hataylı kadın kooperatiflerinin bölgenin zengin kültürü ile harmanlanmış “Hayat Hatay” markalı ürünlerini satışa sunan Migros, kadın üreticilerin ürünlerine, kalite kontrol süreçleri, ürün güvenliği, ambalajlama desteği vererek ülke çapında raflarına taşıyor.

        Restoran yatırımcıları ve gastronomi işletmeleri derneği (TURYİD) tarafından organize edilen 4. Global Gastro Ekonomi Zirvesi’nde “Hayat Hatay/Live in Hatay” özel oturumunda konuşan Migros Özel Markalı Ürünler & Dış Ticaret İş Geliştirme & Bölgeler Pazarlama Direktörü Cavit Metin, “Deprem bölgesi üreticilerine destek için harekete geçen ilk perakendeci olarak bölgede başlattığımız alım seferberliğine bir yenisini daha ekledik. Hatay Valiliği'nin önderliğinde yürütülen “Hayat Hatay” projesi ürünlerini aldığımız hızlı aksiyonla müşterilerimiz ile buluşturarak sektörümüze öncülük ettik. Deprem bölgesindeki yerel çiftçilerden bugüne kadar 100 bin tonu aşkın meyve sebze, et, kuru gıda ve balık alımı gerçekleştirdik. Gaziantep ve Hatay’daki üretici ve tedarikçilerden narenciyeden, kuru gıdaya, kuruyemişten, temizlik ve bebek bakım ürünlerine kadar çok geniş bir yelpazede ürün tedarik ediyoruz. Migros olarak yerel kalkınma seferberliği atağımız, katlanarak devam ediyor. Hatay Hayat projesi ürünlerinin de adet ve çeşitliliğini artırarak projeye desteklerimizi büyüterek sürdüreceğiz” dedi.

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