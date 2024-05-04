Migreninizin 10 olası sebebi: Geçmeyen migren atakları için ne yapılabilir?
Migren genellikle açıklanamayan ruh hali değişimleriyle başlar, sonrasında gözlerinizde şiddetli bir ağrı yaratır ve ışığa duyarlı hale gelirsiniz. Bunların sonucunda ise yoğun bir yorgunluk hissi hissedersiniz. Genellikle migren kaynağı bilinmeyen ve kurtulması zor bir rahatsızlık olarak görülür. Sizin için migrenin 10 olası kaynağını ve bundan kurtulmak için ne yapılabileceğini derledik. İşte detaylar!
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Genellikle göz çevresi ve şakaklardan başlayarak neredeyse kafanızın her yerine yayılabilen migren atakları yaşam kalitesini büyük oranda olumsuz etkiliyor. Migrenin net kaynağı ve çözümü henüz yüzde yüz oranında bilinmese de sizin için hazırladığımız 10 sebep migreninizin kaynağı olabilir. İşte, migrenin olası 10 sebebi ve bunun için yapabilecekleriniz…
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HERKESTE FARKLI DENEYİMLENİYOR
Tekrarlayan bir baş ağrısı türü olan migren, genellikle başınızın bir tarafında, zonklama veya nabız atışı olarak tanımlanan ağrıya neden olur. Ancak migren aynı zamanda bulanık görme, kafa karışıklığı veya kontrol edilemeyen esneme gibi başka benzersiz semptomlarla da birlikte gelir ve bunları herkes farklı şekilde deneyimlenir.
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Migren atakları normal rutininize devam edebildiğiniz hafiflikten, tüm ışıklar kapalıyken evde yatakta sıkışıp kaldığınız şiddete kadar değişebilir. Ve ne yazık ki bu ağrılı baş ağrısı türü oldukça yaygındır. İşte migreninizin 10 olası nedeni ve bunların hayatınızı etkilemesini nasıl önleyebileceğiniz:
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1. STRES
Stres, kas gerginliğinden mide sorunlarına ve artan kalp krizi riskine kadar pek çok durumun temel nedenidir. Ne yazık ki stres de migrene neden olabilir.
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Stres, sürekli toplantılar, hiç bitmeyen bir yapılacaklar listesi veya sıkışık bir program nedeniyle bunalmak anlamına gelebilir. Ancak aynı zamanda, özellikle yoğun bir antrenmandan kaynaklanan aşırı efor gibi vücudunuzdaki stres de sizi migren bölgesine yönlendirebilir.
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2. KAYGI
Strese benzer şekilde, aşırı kaygı hissi migreninizin kökü olabilir. Anksiyete, ara sıra yaşanan anksiyeteden (örneğin, anksiyeteye neden olan olaylardan dolayı) anksiyete bozukluğuna (anksiyetenin ortadan kalkmaması ve zamanla kötüleşmesi) kadar değişebilir.
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Migrenler aynı zamanda bir kısır döngüyü ateşleyebilecek kaygıya da neden olabilir. Bir sonraki atağın ne zaman geleceğine dair sürekli endişe ve belirtileri konusunda çaresizlik sizi daha çok kaygılandırabilir. O zaman bu kaygı aslında hiç yoktan yeni bir migren atağına neden olabilir.
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3. HORMONLAR
Kadınların kronik migrene yakalanma olasılığı daha yüksektir (ayda 15 gün veya daha fazla) ve bu muhtemelen hormonlarla bağlantılıdır. Kadınların yüzde 19 kadarında adet migreni görülür (adet döngüsünün 2 gün öncesine kadar ve 3 gün sonrasına kadar) ve bu kadınların yüzde 60’ı ayın diğer zamanlarında da migren geçirir.
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4. YETERSİZ (VEYA ÇOK FAZLA) UYKU
Uyku, sağlığınızın en önemli yönlerinden biridir ve doğru miktarda uyku almamak migrene yol açabilir. Çok fazla, çok az ya da tutarlı bir uyku rutininin olmayışı, hepsi bir atağı tetikleyebilir.
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Dahası, uyku apnesi (uyurken hava yolunuz tekrar tekrar tıkandığında, bu da hava akışınızı sınırlandırır veya tamamen engeller) ve uyku sırasında diş gıcırdatma da migren baş ağrılarına neden olabilir.
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5. KAFEİN (VEYA KAFEİNİN ÇEKİLMESİ)
Eğer kafein aşığıysanız, aslında migreninizin nedeni de bu olabilir (her ne kadar bazı insanlar ara sıra baş ağrısını hafifletmek için kafein kullansa da).
Kafeinin migrene yol açmasının nedeni tam olarak açık değildir, ancak bunun nedeni beyninizde doğal olarak bulunan adenozin adlı maddeyi etkilemesi olabilir; migren atağı sırasında artan da aslında aynı maddedir.
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Ayrıca haftada üç veya daha fazla gün kafein içmek bağımlılığa yol açabilir. Sonuç olarak vücudunuzun alışık olduğu kafeini yeterince içmemek, migren hastalarının atak geçirmesine neden olabilir.
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6. SİGARA İÇMEK
Sigaralar vücudunuza kalp hastalığı, felç ve akciğer kanseri riskinin artması gibi birçok yönden zarar verir. Bu listeye migreni de ekleyebilirsiniz.
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Sigaradaki nikotin vücudunuzdaki kan damarlarının daralmasına (veya daralmasına) neden olarak beyninize daha az kan gitmesini sağlar. Migren baş ağrılarının nedenlerinden biri de budur.
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7. İLAÇLAR
Bazı ilaçlar migren nedeni olabilir. Ancak aynı ilaçlar sağlığınızın diğer kısımları için de kritik öneme sahip olabilir. Herhangi bir ilacı bırakmadan önce sağlık uzmanınızla konuştuğunuzdan emin olun.
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Bazen, reçeteli veya reçetesiz migren ilaçları migreni daha da kötüleştirebilir. Buna “Aşırı İlaç Kullanımı Baş Ağrısı” denir ve artan migren ağrıları nedeniyle daha fazla ağrı kesici ilaç aldığınızda ortaya çıkar, bu da aslında daha fazla migrene neden olur.
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8. HAVA DURUMU
Fırtına çıktığında migren de ortaya çıkabilir. Havadaki ani değişiklikler bazı kişilerin migren geçirmesini tetikleyebilir. Bazıları için bu, yaklaşmakta olan bir fırtına gibi tek bir hava durumudur. Bazıları için bu tamamen farklı bir şeydir; sıcaklıktaki değişiklik gibi.
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Hava durumuna bağlı migrenler, birden fazla faktörün rol oynadığı durumlarda özellikle yaygındır. Örneğin, zaten yeterince uyuyamıyorsanız, büyük bir hava değişikliği sizi migrene sürükleyebilir.
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9. BAZI IŞIKLAR, SESLER VE KOKULAR
Aşırı aktif duyular migreninizin bir nedeni olabilir. Yüksek sesler (bir konserdeki gibi), parlak ışıklar (yanıp sönen ışıklar veya yoğun güneş ışığı gibi) veya güçlü kokular (parfüm veya boya kokuları gibi) migren atağını tetikleyebilir.
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Işıkların, seslerin ve kokuların migren hastalarını etkileme şekli farklıdır. Örneğin, bir kişi belirli bir parfümden etkilenebilirken, başka bir kişi aynı parfümü hiçbir belirti göstermeden kullanabilir.
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10. ÖZEL YİYECEK VE İÇECEKLER
Bazı insanlar belirli bir şeyi yedikten veya içtikten hemen sonra, özellikle de başka bir tetikleyiciyle eşleştirildiğinde migren ağrısı yaşarlar.
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Migrenle ilişkilendirilen yaygın yiyecek ve içecekler şunlardır:
Alkol
Çikolata
Fermente veya salamura gıdalar
Tedavi edilmiş veya işlenmiş etler
Bazı peynirler
Maya
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MİGRENİ ÖNLEMEK İÇİN OLASI TETİKLEYİCİLERİN BELİRLENMESİ
Migren hastasıysanız potansiyel tetikleyicileri bilmek sadece ilk adımdır. Bir sonraki adım, migreninizi hangi tetikleyicilerin etkilediğini bulmaktır. Belki de listedeki tetikleyicilerden biri, nikotin veya kafeinle ilişkili migren atakları gibi otomatik olarak bir zil çalıyor olabilir. Ancak diğer tetikleyiciler daha hafiftir ve temel nedene ulaşmak için biraz daha araştırma yapmak gerekebilir.
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MİGREN GÜNLÜĞÜ TUTUN
Bir migren günlüğü tutarak başlayın. Bir kriz geçirdiğinizde, o gün ne yediğiniz ve içtiğiniz, havanın nasıl olduğu ve önceki gece ne kadar uyuduğunuz gibi olası tetikleyicileri not edin. Sonunda bir modeli tanımlayabilir ve mümkün olduğunda tetikleyicilerden kaçınmayı bilebilirsiniz.
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İLERLEYEN AŞAMADA BİR UZMANA BAŞVURUN
Hala sık migren atakları yaşıyorsanız veya migren tetikleyicisi kaçınılmazsa (hormonlar veya hava koşulları gibi) sağlık uzmanınızla görüşün. Kalıpları belirlemenize ve gerekirse ilaç yazmanıza yardımcı olabilirler.
Kaynak: University of Pennsylvania Health System