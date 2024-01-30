Migreni olanlar dikkat! Bu besinler baş ağrısını artırıyor!

Migreni olanlar için beslenme düzeninde yapılan küçük değişiklikler, migren atağının sıklığını ve şiddetini azaltmada yardımcı olabilir. Ancak her bireyin migren tetikleyicileri farklıdır, bu nedenle bireysel olarak hangi besinlerin migreni tetiklediğini belirlemek önemlidir. Bu yazıda paylaşılan bilgiler genel bir bilgilendirme amacı taşımakta olup, uzman bir sağlık profesyoneli ile görüşmek her zaman en doğrusudur.