MİDWAY KONUSU NEDİR?

Midway, II. Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya İmparatorluğu arasında yapılan Midway Muharebesi'ni konu ediniyor. Filmde, savaşın seyrini değiştiren askerlerin kahramanlık hikayesine odaklanılıyor. Midway Muharebesi, 2. Dünya Savaşı için bir dönüm noktası kabul ediliyor. Liderlerin ve askerlerin, içgüdüleri ve cesaretleriyle verdikleri mücadele, Pasifik Cephesi'ndeki savaşın seyrinin değişmesine neden olur.