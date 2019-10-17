Mide yanması şikayeti genelde çoğu kişide sık ya da arada bir tekrarlayan bir mide şikayettir. Fazla yemek, aşırı yağlı gıdalar tüketmek ya da alkollü bir gecenin sabahı bunu yaşamanıza neden olabilir ve bu şikayet hayatınızı çok fazla etkileyecek boyutlara da gelebilir. O zaman bir hekime başvurmak şart olacaktır. Çünkü genel olarak devam eden bu şikayetlerin sıklığı bir reflü hastalığı veya mide ülseri belirtisi olabilir. Beslenme şeklinize ve yaşam biçiminize özen göstererek bu şikayetleri azaltabilirsiniz.

Mide Yanmasına İyi Gelebilecek Besinler

Tam Tahıllı Besinler: B vitamini, demir ve magnezyum mineralleri içeren tahıllar mide yanmasına iyi gelebilecek besinler arasındadır.

Sebzeler: Sebzeleri haşlanmış bir şekilde ya da buharda pişirerek tüketimini sağlamak kızartılmış ve kavrulmuş pişirme sistemine göre mide yanmasını önlemekte yardımcı olacaktır. Sebzelerin içerdiği lifler sayesinde kolay sindirilme sağlandığı için bu şikayetlerin azalmasını sağlayacaktır. Ancak domates ve brokoli gibi gaz yapan ve asit içeren besinlerde dikkatli olmanız gerekir.

Meyveler: Özellikle lif içeren meyveleri tüketmeniz kolay sindirilmesi açısından tercih edilmelidir. Ancak asit açısından fazla olan turunçgiller asit salgılamasını artıracağından listenizden çıkartılması yararınıza olacaktır. Muz, şeftali, armut ve kavun asitsiz gıdalara bir kaç örnek olabilir.

Mide yanması şikayetlerini uzun süre yaşamamak için dengeli beslenme ve dengeli bir yaşam sağlanmalıdır.

Özellikle yağlı ve yağ içeren gıdalar, asitli besinler, asitli içecekler, hazır gıdalar, aşırı baharat içeren besinler, gaz yapıcı özellik taşıyan besinler ve paketlenmiş hazır atıştırmalıklardan uzak durmanız gereklidir. Kendinizi gıdalarda; nelerin iyi nelerin kötü geldiği yönünde bilinçlendirirseniz uzun süre kalıcı hasara neden olmadan önlem almış olursunuz. Eğer mide yanma sorununu buna rağmen geçiremiyorsanız ve uzun süre devam ediyorsa bir uzmana görünmeniz şarttır.