Mide neden guruldar? İşte mideden gelen ilginç seslerin nedeni

Midemizin guruldaması bazen rahatsız edici olabilir, özellikle sessiz bir ortamda. Peki bu gürültünün kaynağı nedir?

Yemek yedikten sonra mideden gelen gürültünün sebebi; düz kasların midede olan yemek ve sıvıyı ince bağırsağa itmesidir. Mide emilimi gerçekleştirdikten sonra sindirimin devam etmesi için yiyecekleri diğer organa iter ve bu sırada ortaya 'guruldama' dediğimiz durum çıkar. Bu sesler için tıbbi bir terim bile var; borborygmus.