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        Haberler Sağlık Mide neden guruldar? İşte mideden gelen ilginç seslerin nedeni

        Mide neden guruldar? İşte mideden gelen ilginç seslerin nedeni

        Mide guruldaması bazen rahatsız edici bir ses olabilir. Ancak bu sesler, o sırada çalışan mide ve diğer organların sesidir ve ses, boş bir midede daha kolay yankılandığı için daha fazla duyulur.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 11:12 Güncelleme: 14.11.2023 - 11:12
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        • 1

          Midemizin guruldaması bazen rahatsız edici olabilir, özellikle sessiz bir ortamda. Peki bu gürültünün kaynağı nedir?

          Yemek yedikten sonra mideden gelen gürültünün sebebi; düz kasların midede olan yemek ve sıvıyı ince bağırsağa itmesidir. Mide emilimi gerçekleştirdikten sonra sindirimin devam etmesi için yiyecekleri diğer organa iter ve bu sırada ortaya 'guruldama' dediğimiz durum çıkar. Bu sesler için tıbbi bir terim bile var; borborygmus.

        • 2

          Bu sesler her zaman mideye ait değildir; kimi zaman ince veya kalın bağırsaktan da gelebilir.

          Acıktığınızda ise durum farklıdır. Mide boş iken açlık kasılmaları yaşanır. Mide, gıda yoksunluğunu anlar ve ghrelin adı verilen bir hormonu salgılamaya başlar. Bu hormon beyne ulaştığında açlık hissi ve sindirim sistemi tetiklenir.

        • 3

          Mide boşken çalışan sindirim sistemi, mide veya bağırsaklarda kalan fazla sıvı, katı veya mikrobiyal kalıntıları temizlemek için harekete geçer ve o anda, mide guruldaması dediğimiz durum ortaya çıkar.

        • 4

          Midede yemek varken bu sesler daha az duyurulur ama boş bir midede sesler daha yankılanır bu yüzden aç olduğumuzda başka bir insanın duyacağı kadar büyük bir guruldama yaşanır.

        • 5

          Başka bir soru olarak midemiz neden bir yemek kokusu alınca guruldar? Bunun nedeni midenin, gelecek besini düşünerek sindirimi başlatmasıdır.

          Kaynak: Live Science, Scientific American, Webmd

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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