Mide kanseri son evre ölüm belirtileri

Mide kanseri, Türkiye’de akciğer kanserinden sonra en sık görülen kanser türleri arasında yer almaktadır. Mide yüzeyinde bulunan hücreler hızlı ve kontrolsüz bir şekilde büyüyerek kanserin oluşmasına yol açar. Mide kanseri diğer organlara da sıçrayabilen bir kanser türü olduğu için hayati risk taşır. Genellikle 4. evrede teşhisi konulan mide kanserinde hastanın ne kadar yaşayacağı ve belirtileri ise merak edilen konular arasında yer alır. Sizler için hazırladığımız yazımızda mide kanseri hakkındaki tüm detayları bir araya getirdik.
Mide Kanseri Son Evre Hastası Ne Kadar Yaşar?
Mide kanseri eğer erken verede teşhis edilir ve tedaviye başlanırsa hayatta kalma oranı 5 yıl için yüzde 70 oranındadır. Eğer ikinci evrede teşhis edilir ve tedaviye başlanırsa 5 yıl için hayatta kalma oranı yüzde 40’ kadar düşer. Son evrede teşhis edilen mide kanserinde ise metastaz gerçekleşmiştir ve kişilerin hayatta kalma oranı son derece düşüktür. Bu evrede genellikle uygulanan tedaviler kişilerin hayat kalitesini yükseltmeye yöneliktir.
Mide Kanseri 4. Evre İyileşme Şansı
Mide kanseri sinsice ilerleyen bir kanser türüdür. Son evrede yemek borusu ve ciğerlere de yayılım gösterdiği için tedavide yaşama şansı oldukça azalmıştır. Mide kanseri son evre yaşam süresi kapsamında da hayatta kalma oranları oldukça düşüktür.
Mide Kanseri Son Evre Ameliyat Edilir Mi?
Mide kanserinin son evresinde cerrahi tedavinin yapılıp yapılmayacağı merak edilen konuların başında gelir. Hastalığın erken evrelerinde ameliyat tedavisi tercih edilebilir. Ancak son evre hastalığın diğer organlara da yayıldığı bir evre olduğu için bu dönemde kemoterapi tedavisi uygulanmaktadır.
Mide Kanseri 4. Evre Ölüm Belirtileri
Mide kanseri sinsice ilerleyen bir hastalık olduğu için genellikle son evrede fark edilir. Bu kapsamda belirtiler de son evrede daha net ortaya çıkmaya başlar. İşte mide kanseri 4. evre ölüm belirtileri :
- Mide kanserinin son evresinde iştahsızlık çok yüksek seviyelerdedir. Kişi sağlıklı beslenemediği için hızlı bir kilo kaybı yaşar.
- Yutkunma sırasında güçlük çeker.
- Kan kaybı ortaya çıkar. Buna bağlı olarak da kişiler sürekli olarak kendilerini yorgun ve halsiz hisseder.
- Cilt renginde solukluk meydana gelir.
- Baş dönmesi şikayetleri artar.
- Kusma sırasında kan gelir.
- Dışkı renginde koyulaşma meydana gelir.
- Hem mide hem de karın bölgesinde elle dokunulduğunda kitle halinde sertlik hissedilir.
Mide Kanseri Son Evre Bitkisel Tedavi Yolları
Mide kanserinin son evresi, sağ kalım oranının en düşük olduğu evredir. Bu evrede uygulanan tüm tedaviler kişilerin hayat kalitesini yükseltmek ve ağrılarını azaltmaya yöneliktir. Bu kapsamda fitoterapi denilen bitkisel tedavi yöntemleri de mide kanseri hastaları tarafından tercih edilebilir. Ancak bitkisel tedavi yolları tek başına kullanılmamalı, medikal tedaviye destek amaçlı kullanılmalıdır. Mide kanseri için kullanılması önerilen şifalı bitkiler ise şunlardır:
- Reishi mantarı
- Ginseng
- Zerdeçal
- Yaban mersini
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