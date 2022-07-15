Mide Kanseri Nedir, Neden Olur ve Ölüm Riski Var Mı? Mide Kanseri Belirtileri ve Tedavisi

Bazı kanser türlerinin teşhisi oldukça zor ve geç dönemde ortaya çıkar. Mide kanseri de teşhisi zor kanser türleri arasında yer alır. Mide kanseri aynı zamanda metastaz gerçekleştirerek vücuttaki diğer organlara da yayılım gösterdiği için oldukça zorlu bir sürece neden olur. Bu yüzden kişiler mide kanseri hakkında erken teşhis ve tedavi hakkında bilgi sahibi olmayı ister. İşte mide kanseri ve tüm detayları.

Mide Kanseri Nedir?

Karnın üst bölgesinde, j şeklinde bulunan organ mide olarak adlandırılır. Mide gün içinde tükettiğimiz tüm besinlerin işlendiği ve atık maddelerin dışarıya atılmasını sağlar. Sindirim sisteminin en önemli parçalarından biri olan midede farklı hastalıklar meydana gelebilir. Bu hastalıklardan biri de mide kanseridir. Mide kanseri mideyi çevreleyen mukoza zarında meydana gelir. Bu zarın üzerindeki kanseri hücre oluşması mide kanserine sebebiyet verir. Zaman içerisinde tümöre dönüşen bu hücreler yavaş ilerler ancak sinsice ilerlediği için teşhisi zordur. Midede başlayan kanser ileriki seviyede ince bağırsağa ve yemek borusuna da sıçrayabilir. Mide kanserinin en sık görüldüğü grup yaşlı erkeklerdir. Dünyada en çok görülen kanserler arasında ise 4. sırada yer alır.

Mide Kanseri Neden Olur?

Mide, kişilerin ağız yoluyla sayısız besini depolayan ve işleyen bir organdır. Bu yüzden pek çok asitle de karşı karşıya kalır. Bu asitler sağlıklı hücrelerin dönüşmesine sebep olarak mide kanserine yol açabilir. Ancak yine de mide kanserinin nedenleri tam olarak bilinmez. İşte mide kanserine neden olabilecek durumlar:

Pernisiyöz anemi

Mide enfeksiyonları

Kronikleşen gastrit

Mide polileri

Sindirim sisteminin farklı bölgelerinde meydana gelen tümörler

Mide kanserinde genetik faktörler

Öncede geçirilen mide ameliyatları

50 yaş ve üzerinde olmak

Sigara ve alkol tüketimi

Sağlıksız beslenme düzeni

Tuzlu gıdaları fazla tüketmek

Et tüketiminin yoğun olması

Mide Kanseri Öldürür Mü?

Mide kanseri yavaş ancak sinsice ilerleyen bir hastalık olduğu için geç teşhis edilir. Genel olarak son evrede mide kanserine tanı konulabildiği için kanserli hücrelere diğer organlarda yayılma göstermiştir. Bu yüzden tedavinin olumlu yanıt verme oranı düşüktür. Kişiler için son evrede tespit edilen mide kanserinin ardından uygulanan tedaviler, hayat kalitesini yükseltmeye dayalıdır.

Mide Kanseri Belirtileri

Kişide ani bir şekilde iştahsızlık olur. İştahsızlığa bağlı olarak hızlı kilo kaybı yaşanır.

Kişi kendini sürekli tok hisseder.

Karın bölgesinde yoğun ve uzun süreli ağrılar meydana gelir.

Özellikle yemeklerde sonra midede ağrı oluşur.

Karında şişkinlik olur.

Hazımsızlık

Midede ekşime

Dışkı sırasında kanama

İshal

Kabızlık

Kansızlık

Yorgunluk ve halsizlik

Gözde ve ciltte sarılık

Yutkunma sırasında zorlanma

Mide Kanseri Ameliyatı Riskli Mi?

Mide kanserinde ameliyatla tedavi için hastalığın evresi çok önemlidir. Bu yüzden kişilerde mide ameliyatının riskli olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almaktadır. Eğer erken evrede hastalık teşhis edilir ise cerrahi operasyon ile midenin bir kısmı ya da tamamı alınabilir. Kişiler mideleri olmadan da hayatlarına devam eder. Ancak ameliyat sonrasında çok dikkatli ve kontrollü bir hayat sürülmesi gerekir.

Mide Kanseri Tedavisi

Mide kanserinde doğru tedavi için hastalığın doğru şekilde teşhis edilmesi gerekir. Bunun için uygulanan bazı yöntemler vardır. Mide kanserinde doğru tedavi için uygulanan tanı yöntemleri şunlardır:

Mide kanserine yol açan helicobacter pylori bakterisinin teşhisi için kan testi yapılır.

Mide kanseri teşhisinde yapılan ana testlerden biri de üst endoskopidir. Bu tanı yönteminde boğazdan ucu kameralı bir endoskop ile mide görüntülenir.

Baryum solüsyonu yutulduktan sonra çekilen röntgen ile mide izlenir.

Midenin ayrıntılı görüntüsü için bilgisayarlı tomografi yapılabilir.

Midede anormal bir durum saptanırsa biyopsi ile bir parça alınarak teste gönderilir. Bu tanı yöntemlerinin ardından mide kanserinde uygulanacak olan tedavi hastalığın evresine, hastanın yaşına ve genel sağlık durumuna göre değişkenlik gösterir.

İşte mide kanseri tedavisinde uygulanan yöntemler:

Cerrahi tedavi:

Cerrahi operasyon ile tümörlü kısmın mideden alınması hedeflenir. Bu kapsamda erken seviye mide kanserinde mide zarında tümörler çıkarılır. Burada endoskopik mukozal rezeksiyon ile tümör alınabilir.

Kanserden etkilenen mide bölümü alınır.

Eğer kanserli hücreler mideyi kaplamış ise midenin tamamı alınır.

Karındaki lenf düğümleri alınarak kanserli hücre teşhisi yapılır.

Radyasyon tedavisi:

Kanserli hücreleri yok etmek için uygulanan radyoterapi yönteminde proton ya da x ışınları kullanılır. Yüksek ve güçlü ışınlar ile uygulanan bu tedavide tümörün alınması değil küçültülerek yok edilmesi hedeflenir. Bu tedavi yöntemi aynı zamanda ameliyat tedavisinden sonra ameliyat ile alınmayan kanserli tümörleri küçültmek için de kullanılabilir. Radyoterapi tedavisinde bazı yan etkiler olabilir. Bu yan etkiler arasında cilt kuruluğu, kusma, mide bulantısı, hazımsızlık görülebilir.

Kemoterapi tedavisi:

Kemoterapi tedavisi, kimyasal ilaçlar ile uygulanan bir tedavidir. Bu tedavide kanserli hücrelerin öldürülmesi amaçlanır. Ağızdan ya da damardan verilen bu kimyasal ilaçlar kan dolaşımı aracılığı ile tüm vücudu dolaşır ve iyileştirmede yardımcı olur. Kemoterapi tedavisinin de radyoterapi gibi yan etkileri bulunur. Bular arasında saç dökülme, kusma ve mide bulantısı ilk sırada yer alır.

Mide Kanseri Evreleri

Her kanser 4 evreden meydana gelir. Mide kanseri ise 5 evreden oluşmaktadır. Evre 0 olarak adlandırılan bu seviyede midenin ilk tabakasında kanserin başladığı görülür ancak burada yayılma gözükmez.

Mide kanserinde birinci evre: Mide dokusunun ilk tabakasında meydana gelen kanserli hücreler midenin alt tabakasına da yayılmış durumdadır. Ancak kaslarda henüz kanserli hücreler görülmediği için sadece bazı lenf düğümlerinde rastlanır.

Mide kanserinde ikinci evre:

İkinci evrede kanserli hücrelerin mide duvarında bulunan kas tabakasının daha derinlerine nüfuz ettiği görülür. Kanser aynı zamanda diğer lenf düğümlerine de sıçramaya başlamıştır.

Mide kanseri üçüncü evre: Mide kanseri bu evrede tüm tabakalara yayılmıştır.

Mide kanseri dördüncü evre: Mide kanserinin son evresidir ve bu evrede kanser ince bağırsağa ve yemek borusuna da sıçramıştır. Aynı zamanda karaciğere, akciğere ve kemiklere de sıçrama görülür. Bu evrede tedavi sonuç vermeyebilir. Kanserin en ölümcül evresidir ve uygulanan tüm tedaviler hastanın yaşam kalitesini yükseltmeye yöneliktir.

Mide Kanseri Sırt Ağrısı Yapar Mı?

Mide kanserinin farklı bölgelerde ağrıya sebep olup olmadığı merak edilir. Mide kanseri sırt ağrısına neden olmaz. Ancak hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlar zamanda belde ve sırtta ağrıya yol açabilir.