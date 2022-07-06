Mide kanaması, sindirim sisteminde karşılaşılan en sık hastalıklardan biri gelir. Mide kanaması akut bir durumdur ve yaklaşık 1 ila 6 hafta arasında devam edebilir. Eğer bu kanama 6 haftadan daha uzun sürerse mide kanaması kronik bir hale gelir. Ancak hem akut hem de kronik durumda mide kanaması hayati bir önem taşımaktadır. İşte mide kanaması hakkında merak edilen her şey.
Mide Kanaması Nedir?
Mide kanaması üst gastrointestinal hastalıklardan biridir. En sık karşılaşan sindirim hastalıklarından biri olan mide kanamasının meydana gelmesinde farklı etkenler bulunmaktadır.
Mide Kanaması Neden Olur?
Mide kanaması birçok nedene bağlı olarak gerçekleşebilir. Özellikle yemek borusu ile mide arasında bulunan bölgede meydana gelen yaralardan kaynaklanan mide kanamaları karaciğer hastalıklarına bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Vücutta bulunan bakteriler, baharat tüketiminin artışı ve düzensiz beslenme ile birlikte ülser, gastrit, yüksek dozda ağrı kesici kullanmak mide kanamasına sebebiyet verebilir.
Mide Kanaması Ne İyi Gelir?
Mide kanamasına iyi gelen bazı gıdalar bulunur ve mide kanamasıyla birlikte diyet programları uygulanmaktadır. Mide kanaması olan kişiler unlu çorbalar, haşlanmış patates ve yumuşak gıdalar tüketmelidir. Bu gıdaların lifli gıdalar içermesi mide kanamasına iyi gelir.
Mide Kanaması Belirtileri
- Üst karın noktasında şiddetli bir ağrı ve rahatsızlık meydana gelir.
- Mide bulantısı ve kusma.
- Kişi bayılabilir, ayakta durmakta zorlanır.
- Nefes alıp verirken zorlanma yaşanır.
- Kalp çarpıntısı.
- Tansiyon düşüklüğü yaşanır.
- Yemek yemede isteksizlik.
- İdrara az çıkma.
- Sürekli hazımsızlık hissi yaşanır.
- Makattan kan gelir.
- Dışkı siyah renkte gerçekleşir.
- Kişiler sürekli ishal olur.
Mide Kanaması Kaç Gün Sürer?
Mide kanaması 1 ila 6 hafta arasında sürer. Bu akut duruma gelmiş bir mide kanaması durumudur. Eğer kanamalar 6 haftadan daha uzun sürer ise mide kanaması kronik hale gelmiştir.
Mide Kanaması Tedavisi
Mide kanamasının merak edilen konular arasında yer almaktadır. Burada kanayan bölgede hemoklips uygulaması yapılır ve kanayan bölge kapatılır. Bu en sık yapılan tedavi yöntemidir. Bir diğer tedavi yöntemi ise endoskopik yöntemdir. Burada klipsler mide mukozasına yerleştirilir. Bu klipsler yarayı kapatır ve bir hafta içerisinde herhangi bir işlem uygulamadan düşer. Mide kanamasının ardından kişiye uygun lifli bir diyet programı uygulanır.
Mide Kanaması Kendiliğinden Geçer Mi?
Mide kanamaları kendiliğinden de durabilir ancak her durumda kişilerin doktora gözükmesi gerekir. Mide kanaması yeniden gerçekleşebilecek bir hastalıktır. Tekrarlama riski yüksek olan hastalıklar arasında yer alır. Ancak unutulmamalıdır ki büyük bir mide kanaması meydana geliyorsa burada acilen doktor müdahalesi yapılmalıdır. Aksi halde kişinin hayatı tehlikeye girebilir.
Mide Kanaması Geçirenler Ne Yemeli?
Mide kanaması geçiren kişiler yeme düzenlerine dikkat etmelidir. Özellikle mide kanamasının ardından lifli gıdaların tüketilmesi önemlidir. Mide kanaması geçiren hastalar doktorlar tarafından verilen diyet listesine göre beslenmelidir. Bu kapsamda unlu gıdalar, haşlanmış patates tüketebilirler. Mide asit dengesini sağlamak için çay ve kahve tüketiminden uzan durulmalıdır.
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