Mide bulantısına iyi gelen yiyecekler nelerdir?

13 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mide bulantısı birçok nedene bağlı olarak gelişebilir. Stres, kaygı, migren, vertigo, aşırı alkol alımı, araç tutması ve gıda zehirlenmesidir. Ayrıca gebelik döneminin başlangıcında da görülebilir. Süreklilik taşıyan mide bulantısı için hekime başvurmak gereklidir. Arada sırada görülen bulantılar için uygun bir beslenme şekli düzenlenebilir.
Mide bulantısı için yiyecekler
Limon; gebelik için mide bulantısına limon ve kokusu iyi gelmektedir.
Zencefil; araç tutmasıyla oluşan mide bulantılarında iyi gelen bir bitkidir. Çay şeklinde hazırlanıp tüketilebilir.
Su; içmek mide bulantısını hafifletir çünkü günlük su eksikliği de buna sebep olabilir. Yavaş ve ılık içmeniz midenizin yatışmasını sağlar.
Nane; bulantı için iyi gelen bir sebzedir. Çiğ olarak, çiğnenerek ya da çayı içilerek tüketilebilir.
Elma; lif içeriğiyle mide bulantısı yapan toksinlerin atılmasını hızlandırıyor. Yavaş ve azar azar tüketilmelidir.
Kuru yemişler; protein eksikliği de mide de bulantı yapar. Bir miktar fındık, badem ve fıstık tüketilebilir.
Tavuk suyu; haşlandıktan sonra bir miktar sade içilerek tüketilirse bulantıya iyi gelebilir.
Aç kalmak mide bulantısı yapabilir, hafif ve mideyi yormayacak gıdalar almanız iyi gelecektir.
Sindirimi kolay gıdalar almak ya da kraker tarzı atıştırmalıklarla mide bulantısını azaltılabilir.
Mide bulantısı olduğunda fazla hareket etmeden dinlenmeli ve sırt üstü uzanarak biraz sakinleşmelidir.
Çok sıcak ortamlarda kalmadan hava almak gereklidir, bu sayede biraz rahatlama sağlanabilir.
Kısa yürüyüşler yapmak da bulantı için uygulanacak yöntemlerden biridir.
Mide bulantısı yaşanılan zamanlarda yağlı gıdalar, et kahve, çay ve hazır gıdalar yenmemelidir.
Mide bulantısı uzun sürüyorsa ve göğüs ağrısı, bulanık görme, şiddetli karın ağrısı veya krampları bayılma, zihin karışıklığı, yüksek ateş ve boyun ağrıları, soğuk, nemli, soluk cilt, kusmuk içinde dışkı kokusu veya kan, hızlı nefes alma veya çarpıntı gibi belirtiler varsa derhal hekime gitmek gereklidir.
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