Artık bazı sağlık durumlarının çözümü doktorda ya da hastanelerde değil. Evde de kendi çabanızla, doğal yollardan hastalıklarınızı yok edebiliyorsunuz. Bunlardan biri de mide bulantısına iyi gelen şeyler hakkında bilgi sahibi olmaktır. Mide bulantısına iyi gelen yiyecekler, çaylar, bitkiler, hareketler ve çorbalar neler bunları öğreneceğiz. İşte detaylar…
Mide Bulantısına İyi Gelen Yiyecekler
Eğer mideniz bulanıyorsa ve hemen bir şeyler yemeniz gerekiyorsa işte sizlere çok güzel tavsiyelerimiz olacak. Bu süreçte her gıdayı tüketmemeniz gerekiyor. Onun yerine bulantınızı geçirecek gıdalar seçin.
Mide bulantısına iyi gelen yiyecekleri şu şekilde sıralayabiliriz:
- Tuzlu kraker
- Elma
- Ekmek
- Muz
- Salatalık
- Nane
- Patates…
Bu gıdaları tükettiğiniz zaman bulantınız azalacak ve sizi rahatsız etmeyecek. Özellikle tuzlu gıdalar tüketmeye öncelik verin. Çünkü tuz, mide bulantınızı en iyi bastıracak gıdadır. Buna ek olarak mide bulantısına iyi gelen çorbalardan da örnek vermek isteriz. Tavuk suyu çorba ve mercimek çorbası da bu süreci atlatmanıza yardımcı olacak.
Mide Bulantısına İyi Gelen Bitkiler ve Çaylar
Yiyeceklere ek olarak mide bulantısına iyi gelen bitkiler ve çaylar arasından tercih yapmanız gerekiyor… Bu süreçte tüketebileceğiniz bazı bitkiler ve çaylar:
- Zencefili hem çiğnemeyi deneyebilirsiniz hem de çayını içebilirsiniz. Bu tamamen sizin isteğinize bağlıdır. Ama her iki türlü de bulantınızı geçirecek.
- Kekik çayı. Bu çayı da tiroit ve mide ülseriniz yoksa rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çay olarak ya da sadece kekiği çiğneyerek ağız yoluyla almalısınız.
- Nane limon. Gribe ya da herhangi ufak bir sağlık sorununa iyi gelen nane limon çayı yapabilirsiniz. Mide ve bağırsaklarınızın sakinleşmesini sağlar.
Bunlara ek olarak mide bulantısına iyi gelen çaylar arasına sakinleştirici ve yatıştırıcı özelliği olan papatya, kiraz sapı ya da adaçayı gibi bitki çaylarını da ekleyebiliriz.
Mide Bulantınız İçin Hareketler
Mide bulantısını en hızlı ne keser diyorsanız, gıda tüketiminin yanı sıra bazı hareketleri de yapmanız gerekiyor.
- Temiz hava alın ve nefes egzersizi yapın. Derin nefes alıp verin.
- Bir süre uzanarak dinlenmeye çalışın. Sırtüstü yatarak bulantınızı azaltabilirsiniz.
- Başınızı çok fazla oynatmamaya ve eğmemeye çalışın.
- Ya uzanın ya da sabit durun.
Bu yöntemler sayesinde bulantılarınız azalacaktır. Mide bulantısı sırasında ne kadar az hareket ederseniz o kadar iyi olacaktır. Ama mide bulantısına iyi gelen hareketleri yaparken de yavaş olmaya çalışın.
Sizlere sunduğumuz önerileri dikkate aldığınızda ve düzenli olarak uyguladığınızda karşılığını alacaksınız. Birkaç kere uygulamanız bile mide bulantınızı tamamen geçirecektir. Mide bulantısı bitkisel çözüm yolları arasından kullanmak istediğiniz yöntemi seçin, tüketmek istediğiniz gıdaları ayarlayın. Bu sebeple sabredin ve iyice araştırın. Bu yöntemleri ve karışımları deneyin, mide bulantınızı geçirin.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!