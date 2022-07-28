Bazen ne kadar uğraşırsanız uğraşın uçuklar geçmez ve sizi rahatsız eder. Ama sizlere uçuğa en hızlı ve kesin çözüm yolları hangileri söylediğimizde hemen uygulayabilirsiniz. Bu yazıyı okuduktan sonra evde uçuğa ne iyi gelir artık biliyor olacaksınız. O zaman daha fazla uzatmadan hemen detaylara geçelim…
Uçuk Neden Olur?
Uçuğa en hızlı çözüm nedir, açıklamadan önce bunun neden oluştuğunu biliyor olmalısınız. İşte uçuk neden olur sorusunun cevabı:
- Enfeksiyon
- Stres
- Gece rüyada korkmak
- Endişe
- Hijyen eksikliği
- Adet dönemi ya da hormonal değişiklikler
- Dudakta aşırı kuruluk..
Bu gibi durumlara maruz kalanlarda uçuk çıkması mümkündür. Ama endişe etmenize gerek yok. Şimdi sizlere çözüm önerilerinde bulunacağız.
Evde Uçuğa Ne İyi Gelir?
Hastaneye gitmeden ya da herhangi bir doktora görünmeden uçukları evde nasıl geçirebilirsiniz?
- Çinko. Bağışıklığı güçlendirmek için en önemli minerallerden birisi çinkodur. Çinko oksit içeren kremler ve çinko takviyeleri uçuğa iyi gelir.
- Aloe Vera Jeli. Uçukları geçirmede en iyi ve doğal yöntemlerden bir diğeri de aloe vera jelidir. İçeriğinden dolayı tahrişe ve yaraya iyi gelir. Bu sayede de hemen çözüm sunar.
- Sarımsak. Uçuğa sarımsak sürülür mü demeyin.. Sarımsaklar da ezildikten sonra uçuk olan yere uygulanmalı. Bir gün içerisinde 4- 5 kere uygulayın.
- Bal ve süt. Güzel bir karışım ile de bu soruna çözüm bulabilirsiniz.
Evde uçuk tedavisi yöntemleri işte bunlar… Eğer bu ürünler evinizde varsa hemen uygulayabilirsiniz. Gün içerisinde düzenli kullandıktan sonra iki üç güne kalmadan uçuğunuzun geçtiğini göreceksiniz. Şimdi de daha doğal yöntemlere bakalım…
Uçuk Doğal Tedavi Yolları Nelerdir?
Bu konuyla ilgili merak edilen bir başka soru da uçuğa tahta kaşık koyulur mu? Dudak uçukları kaşıntı sürecinde bulaşıcılık gösterir. Tahta bir çay kaşığını dayanabileceğiniz kadar sıcaklığa geçirin ve uçuk olan yere değdirin. Canınız acıyacak ama uçuk çok kısa sürede yok olacaktır. Ama yine de böyle bir tedavi yöntemi için ateşin ısısını doğru ayarlamanız gerekiyor.
Buna ek olarak evde uçuğa ne iyi gelir ve uçuk doğal tedavi yolları neler?
- Probiyotik kullanın. Yoğurt, elma sirkesi gibi probiyotik içeren besinler bağışıklık sisteminizi güçlendirecek. Bu sebeple de düzenli tüketildiğinde uçuk çıkması önlenebilir.
- E ve C vitamini içeren besinler tüketin. Uçuk bitkisel tedavi yolları arasında yer alan bu yöntem gerçekten işe yarıyor. Badem, ıspanak, avokado, portakal ve brokoli gibi gıdalar tüketmeyi tercih edebilirsiniz.
İşte uçukla ilgili bilmeniz gereken bütün çözüm yollarını sizlerle paylaştık. Artık böyle durumlarda nasıl davranmanız ve neler kıllanmanız gerektiğini biliyorsunuz. Bu sebeple uçukları geçirmek için hastaneye gitmeden önce doğal çözümleri uygulayın ve sonuçlarını kendiniz görün.
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