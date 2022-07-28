Mide Bulantısı Neden Olur ve Nasıl Geçer? Yetişkinlerde Mide Bulantısına Ne İyi Gelir?

Her yaşta mide bulantısı yaşarız ve mutlaka tetikleyici etkenler olur. Mide bulantısını üst karın bölgesinde ortaya çıkan ve rahatsız edici ir duyum ya da his olarak tanımlayabiliriz. Şimdi mide bulantısı neden olur ve nasıl geçer bunlardan bahsedeceğiz. Aynı zamanda yetişkinlerde mide bulantısına ne iyi gelir, ipuçları da vereceğiz. Hemen okumaya başlayabilirsiniz.

Mide Bulantısı Neden Olur?

Mide bulantıları başladığı zaman çok rahatsızlık verir. Bu sebeple de hemen geçmesini isteriz ve çözüm yolları ararız. Peki mide bulantısı sebepleri neler, bu durumu neden yaşarız? İşte cevapları:

Üşütme

Yediğiniz bir gıdanın midenize dokunması

Aşırı asitli içecek tüketimi

Kötü kokular

Alkol ve nikotin tüketimi

Gastrit

Apandisit

Bu gibi durumlar midenizin bulanmasına sebep olur. Ama çözümü uygulamak için de sebebini biliyor olmanız gerekir. Böylece doğru tedaviyi uygulayabilirsiniz. Ayrıca mide bulantıları baş ağrısı yapar mı yapmaz mı merak ediyor olabilirsiniz. Çünkü bazen mide bulantıları beraberinde baş ağrısını ve kusma isteğini de getiriyor. Eğer migreniniz varsa mideniz bulanabilir ve aynı zamanda başınız da ağrır.

Mide Bulantısı Nasıl Geçer?

Yetişkinlerde mide bulantısı nasıl geçer? Mideniz bulanıyor ve geçmesini istiyorsunuz. O zaman aşağıda sıraladığımız gıdaları tüketebilirsiniz:

Papatya ve rezene çayı

Adaçayı

Nane limon

Elma sirkesi

Yoğurt

Ekmek

Patates

Zencefil

Önceliğinizi zencefile ya da ekmeğe verebilirsiniz. Bu gıdalar düzenli tüketildiğinde hemen etki gösteriyor ve bulantınızı azaltıyor. Ama bünyeniz zayıfsa ya da bu gıdalar sizin bulantınızı kesmeye yeterli gelmediyse sırt üstü uzanın ve birkaç dakika o şekilde kalın. Sonra tekrar kalkarak durumunuzu kontrol edin.

Mide Bulantısı Kesin Çözüm Önerileri

Mide bulantısını en çabuk ne geçirir? Aslında gıdalar tüketildiğinde hemen bulantınızı geçirmez. Üzerinden birkaç saat geçmesi gerekir. Buna ek olarak;

Kolonya ya da güzel kokular koklayabilirsiniz.

Sırt üstü uzanarak bekleyebilirsiniz. Başınızı eğmemeye çalışın.

Açık havaya çıkın ve derin derin nefes alıp verin.

Hemen bitki çayı tüketin.

İçecekleri yavaşça tüketin ve midenize baskı yaptırmayın.

Mide bulantısına ne iyi gelir artık biliyorsunuz. İşte bu yöntemleri dikkate alarak uyguladığınızda mide bulantınızın geçtiğini fark edeceksiniz. Eğer çok ciddi bir probleminiz varsa ve uzun süre bulantı şikâyetiniz geçmiyorsa o zaman bir doktora görünmeniz gerekir. Bu sayede ilaç ya da serum tedavisiyle rahatsızlığınızdan kurtulabilirsiniz.