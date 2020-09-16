Mide asidi önleyici ilaçların, Covid-19'a yakanlanma riskini artırabileceği belirlendi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi, Geriatri Uzmanı Prof. Dr. Mehmet İlkin Naharcı, asit önleyici mide ilaçları ve Covid-19 riskine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Asit önleyici mide ilaçlarının, mide-bağırsak ülseri ve reflü tedavisinde, ağrı kesici ilişkili bağırsak çeperi hasarının önlenmesinde kullanıldığını anlatan Naharcı, "Ayrıca, helikobakter pylori (ülser-gastrik mikrobu) bakterisinin tedavi şemasında bulunmaktadır." bilgisini verdi.
Naharcı, bu ilaçların toplumda kullanılma oranının yüksek olduğunu belirterek, kişide kemik kırıklarını artırabileceği, böbrek yetmezliği ile ilişkili olabileceği, vitamin B12 ve magnezyum emilimini azaltılabileceği, mide ve bağırsaklarda enfeksiyonlara zemin hazırlayabileceğine dair bilimsel yayınlar bulunduğunu söyledi.
Prof. Dr. Naharcı, "Bu ilaçlar, özellikle mide asit miktarını azaltarak, bağırsaklarda bakteriyel ve viral enfeksiyon riskini artırıyor, bağırsak sistemine geçen mikropların da önce bağırsakta ve sonra da akciğer ve zatürre gibi diğer organlara yayılarak enfeksiyon yaptığı öngörülüyor" ifadelerini kullandı.
"ARAŞTIRMAYA 50 BİNİN ÜZERİNDE KİŞİ KATILDI"
Uluslarası tıp dergisinde bu ilaçların, Covid-19 salgınındaki etkisine yönelik de yeni bir araştırma sonuçlarının yayımlandığını dile getiren Naharcı, "Ağustos 2020'de American Journal of Gastroenterology Dergisi'nde yayımlanan bir araştırmada, toplumda yaşayan bireylerde asit önleyici ilaç kullanımının, Covid-19'a yakalanma riskiyle ilişkisi değerlendirildi" diye konuştu.
Prof. Dr. Naharcı, araştırmaya, 50 binin üzerinde kişinin katıldığını belirterek, şunları söyledi: "Çalışma ile günde tek doz 'asit önleyici ilaç' kullanımı, Covid-19 riskini iki katın üzerinde artırırken, iki doz kullananlarda bu riskin dört kata yakın arttığı gözlemlendi. Sonuçlar, bu ilaçların kullanımının Covid-19'a yakalanma riskiyle bağlantılı olabileceğine işaret etmektedir."
Naharci, bu ilaçların mutlaka hekim bilgisi ile kullanılması gerektiğine işaret ederek, "Bu nedenle sadece tespit edilmiş tıbbi bir neden varsa hekim kontrolünde ve en düşük etkin dozda kullanılmalarının gerekli olduğu araştırmacılar tarafından ifade edildi" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!