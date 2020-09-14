Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa'dan kritik koronavirüs açıklaması geldi. DSÖ'den yapılan açıklamada, ekim ve kasım aylarında, koronavirüse (Covid-19) bağlı ölümlerin daha sert geçeceği ifade edildi.

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